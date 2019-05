Blue Matter lance une nouvelle entreprise, Salience Learning





SAN FRANCISCO, 1 mai 2019 /PRNewswire/ -- Blue Matter se réjouit d'annoncer le lancement d'une nouvelle filiale en propriété exclusive, Salience Learning. La nouvelle entreprise a pour but l'apprentissage et le développement (Learning and Development, soit L&D) et est axée sur les sciences de la vie.

L'équipe de Salience Learning se compose d'experts en formation des adultes, ainsi que de professionnels chevronnés de l'industrie des sciences de la vie. Grâce à cette combinaison d'expertise, l'entreprise applique des approches pédagogiques basées sur la science pour aider les entreprises spécialisées en sciences de la vie à relever leurs défis commerciaux les plus complexes.

Les offres de l'entreprise sont conçues pour aider les professionnels de l'industrie à développer leur esprit critique, à fonctionner plus efficacement dans des environnements matriciels, à tirer un meilleur parti des données pour obtenir des résultats commerciaux et à améliorer leur sens des affaires. Le cabinet contribue également à améliorer l'efficacité des organisations et des entreprises de L&D.

Salience Learning articule son offre autour de trois groupes principaux : 1.) Les programmes comprennent des solutions sur mesure et des solutions faciles à utiliser, axées sur les besoins commerciaux les plus impérieux de l'industrie ; 2.) Les services comprennent un soutien ciblé pour l'organisation de grands évènements et programmes ; 3.) La stratégie comprend du conseil sur mesure pour élever le niveau d'apprentissage de l'ensemble d'une organisation.

Le directeur général de Salience Learning est George Schmidt, associé directeur chez Blue Matter. Parmi les autres membres importants de l'équipe de direction, mentionnons Karen Foster, responsable de la stratégie et des solutions d'apprentissage et Krista Gerhard, responsable des services à la clientèle.

Selon George Schmidt, « les équipes de L&D subissent une très forte pression pour exercer un impact commercial tangible, et nous avons pour objectif de nous consacrer aux défis commerciaux les plus urgents auxquels les entreprise des sciences de la vie font face aujourd'hui pour les aider à produire cet impact. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Nous accordons une très grande importance à l'application des principes fondamentaux des sciences de l'apprentissage à chaque programme que nous concevons. C'est un élément qui est souvent oublié dans l'environnement actuel, mais nous savons que c'est la clé pour que la L&D ait la plus grande incidence commerciale possible ».

L'équipe de Salience Learning est mise en place aux États-Unis et en Europe et répond aux besoins des clients dans le monde entier. Vous trouverez son site Web en cliquant sur www.SalienceLearning.com.

À propos de Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) est un cabinet de conseil stratégique au service de l'industrie des sciences de la vie. Parmi ses clients figurent des entreprises de premier plan des secteurs pharmaceutique et biotechnologique du monde entier. Le cabinet est spécialisé dans la mise au point de stratégies commerciales pour les stades de pré-lancement et de lancement de produits pharmaceutiques et biotechnologiques. Il apporte toutefois également son soutien à une clientèle ayant des produits en ligne, ainsi que sur le plan organisationnel. Blue Matter oeuvre dans des domaines thérapeutiques divers, en mettant un intérêt particulier sur l'oncologie et les maladies rares.

