Salience Learning, une nouvelle société axée sur l'apprentissage et le développement dans le secteur des sciences de la vie, annonce le début de ses activités

LONDRES et NEW YORK, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Salience Learning est heureuse d'annoncer le démarrage officiel de ses activités. Cette nouvelle société est une entreprise d'apprentissage et de développement (A&D) spécialisée dans le domaine des sciences de la vie. Il s'agit d'une filiale entièrement détenue par Blue Matter (www.bluematterconsulting.com), une société de conseil stratégique au service des sciences de la vie.

L'équipe de Salience Learning est constituée d'experts en éducation des adultes ainsi que de vétérans de l'industrie biopharmaceutique. En jouant sur cette combinaison d'expertise, la société met en oeuvre des approches pédagogiques fondées sur la science pour aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à trouver des solutions à leurs défis commerciaux les plus complexes.

Le nouveau directeur général de la société est George Schmidt, qui est également directeur associé chez Blue Matter. Parmi d'autres membres principaux de l'équipe de direction figurent Karen Foster, responsable de la stratégie et des solutions d'apprentissage, et Krista Gerhard, responsable des services à la clientèle.

« Les équipes d'apprentissage et de développement subissent une pression intense pour produire un impact commercial palpable, et notre objectif est de nous concentrer sur les défis commerciaux les plus pressants auxquels les entreprises du secteur des sciences de la vie sont aujourd'hui confrontées. Mais ce n'est pas tout. Nous mettons fortement l'accent sur l'application des principes fondamentaux de la science de l'apprentissage à tous les programmes que nous concevons. C'est quelque chose qu'on néglige souvent dans le contexte actuel ; or nous savons qu'il s'agit d'un facteur essentiel pour dégager le plus fort impact commercial à partir de l'apprentissage et du développement », a déclaré George Schmidt.

Les services de Salience Learning sont organisés autour de trois grands volets : 1.) Les programmes intègrent des solutions personnalisées et prêtes à l'emploi qui sont fondées sur les principaux besoins du secteur. 2.) Les services fournissent un soutien ciblé pour organiser des événements et des programmes de qualité ; 3.) La stratégie inclut des consultations personnalisées pour améliorer l'efficacité des organisations d'apprentissage et de développement ainsi que pour améliorer l'apprentissage à tous les niveaux des organisations.

Les programmes de Salience Learning sont conçus pour aider les professionnels des sciences de la vie à améliorer leurs compétences en matière de pensée critique, à fonctionner plus efficacement dans des environnements matriciels, à exploiter plus avantageusement les données pour générer des résultats commerciaux et à améliorer leur sens des affaires.

L'équipe de Salience Learning est déployée aux États-Unis et en Europe et fournit des services à des clients du monde entier. Veuillez visiter le site de la société à www.SalienceLearning.com.

