Première en Suisse romande : 55 investisseurs deviennent copropriétaires d'un immeuble en crowdfunding immobilier

Foxstone (www.foxstone.ch) annonce l'acquisition, en investissement participatif, d'un immeuble résidentiel à Concise (VD) par 55 investisseurs devenus copropriétaires avec un montant minimum de CHF 50'000.- Cette acquisition représente une étape clé pour le développement du crowdfunding immobilier en Suisse romande puisqu'il s'agit de la première transaction de cette ampleur.

Spécialiste du crowdfunding immobilier, Foxstone a facilité l'acquisition d'un immeuble résidentiel à Concise (VD), au nom de 55 investisseurs, de tous âges et tous milieux, devenus copropriétaires grâce à l'investissement participatif.

« Permettre à plus de 50 investisseurs de devenir copropriétaires d'un bien immobilier par investissement participatif représente une étape importante pour Foxstone. C'est le début d'une nouvelle ère en Suisse romande, celle de l'investissement immobilier accessible à tous. » se réjouit Dan Amar, CEO de Foxstone.

Le montant total réuni, par tranches minimum de CHF 50'000.-, s'élève à CHF 3'250'000.- pour un prix d'acquisition de l'immeuble de CHF 6'800'000.- ; le solde étant couvert par un prêt hypothécaire. Le rendement sur fonds propres s'élève à 6,53%, ce qui représente une somme annuelle de CHF 3'265 versée tous les trimestres pour un investissement de CHF 50'000.-. La gestion courante de l'immeuble de Concise a été confiée à la Régie du Rhône.

« Nous avions plusieurs investissements financiers qui nous demandaient beaucoup d'efforts de gestion, mais dans un contexte économique incertain et nouvellement retraités nous avions besoin de sérénité et de stabilité. Avec une approche sérieuse et des produits de qualité Foxstone s'est présentée au bon moment. » Une copropriétaire, 70 ans, retraitée.

Un modèle d'affaire innovant pour investir dans l'immobilier

Foxstone rassemble des investisseurs en ligne afin d'acquérir un bien immobilier en crowdfunding et générer un rendement stable en francs suisses. Foxstone propose un service clé en main qui va de la sélection des biens immobiliers, la négociation du financement avec le prestataire hypothécaire, à l'encadrement juridique et l'acquisition de l'immeuble au nom de tous les investisseurs devant le notaire. La gestion de l'immeuble est confiée à une régie et Foxstone agit en tant qu'administrateur de la copropriété, en charge de la mise en valeur et de la préservation de la valeur de l'immeuble. Les investisseurs peuvent ainsi profiter des rendements du marché immobilier suisse sans les tracas et la perte de temps liés à la recherche et à la gestion d'un bien.

