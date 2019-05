Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne un organisme public et un établissement scolaire de Longueuil - Secteur Montérégie-Ouest





LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de Longueuil - Secteur Montérégie-Ouest de la CNESST est fière de souligner qu'un organisme public et un établissement scolaire de la région ont été honorés hier lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail. L'usine de filtration de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a été couronnée Lauréat Or dans la catégorie Innovation - Organismes publics, alors que l'école secondaire Arthur-Pigeon a reçu le prix Éducation à la prévention.

Catégorie Innovation - Organismes publics - Lauréat OR

Ville de Salaberry-de-Valleyfield - Usine de filtration | Réservoir récupérateur servant à réinjecter l'hypochlorite de sodium dans le système de traitement des eaux

Pour bien accomplir leurs tâches, les employés de l'usine de filtration devaient monter dans l'escabeau avec une chaudière de produits chimiques dans les mains afin de la vider dans un grand réservoir. Pour enrayer cette difficulté, le réservoir récupérateur servant à réinjecter l'hypochlorite de sodium dans le système de traitement des eaux a été créé. Désormais, les opérateurs n'ont plus à manipuler les produits chimiques, ni même à utiliser l'escabeau.

Photo de la remise (libre de droits) : http://bit.ly/2V3d3WO

Vidéo de l'innovation (libre de droits) : https://youtu.be/_x--JE4wgF8

Catégorie Éducation à la prévention

École secondaire Arthur-Pigeon | Ma sécurité en premier!

Le projet Ma sécurité en premier! vise à préparer les élèves de 15 à 21 ans présentant des besoins particuliers aux stages en milieu de travail qu'ils devront réaliser durant leurs études. Appuyés par le personnel et la direction de l'école, et guidés par un réalisateur de la région, les élèves se sont donné le défi de créer des courts métrages présentant différents scénarios d'accidents du travail et des moyens pour les prévenir. L'utilisation d'exemples concrets et réalistes permet aux élèves de bien intégrer les notions enseignées et de développer les bons réflexes en vue du marché du travail. Les vidéos étant disponibles sur le Web, les employeurs de la région peuvent constater que, malgré certaines difficultés d'apprentissage, ces élèves possèdent de bonnes aptitudes et ont de solides bases en santé et sécurité du travail.

Photo de la remise (libre de droits) : http://bit.ly/2Jb7NsS

Vidéo de présentation (libre de droits) : https://youtu.be/GJw05L0Y1bw

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Vidéos de tous les lauréats : grandsprixsst.com/galanational

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Clémence Bordeleau, responsable des communications CNESST - Direction régionale de Longueuil - Secteur Montérégie-Ouest Téléphone : 450 442-6200, poste 6298

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :