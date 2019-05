Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne un représentant d'employeur de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de la Capitale-Nationale de la CNESST est fière de souligner que M. Martin Valenti, de Revenu Québec, a reçu hier un prix Leader en santé et sécurité du travail lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail.

Catégorie Leader en santé et sécurité du travail - Représentant d'employeur

M. Martin Valenti, coordonnateur organisationnel en santé et sécurité au travail | Revenu Québec

Martin Valenti est un jeune leader qui incarne l'avenir en matière de santé et de sécurité du travail. Doté d'une intelligence vive et d'un enthousiasme contagieux, il carbure aux défis et sait mobiliser ses équipiers pour faire progresser l'organisation. Au quotidien, M. Valenti coordonne une équipe de conseillers expérimentés et veille proactivement au respect du cadre juridique en matière de santé et de sécurité du travail. Visionnaire et créatif tout en demeurant concret et pragmatique, il est autant à l'aise dans des situations complexes ou délicates. Son engagement influence, mobilise et catalyse l'action visant l'évolution des mesures préventives au bénéfice de tout le personnel.

Photo de la remise (libre de droits) : http://bit.ly/2V38Qm1

Vidéo de présentation (libre de droits) : https://youtu.be/SIJuTvQaMds

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Vidéos de tous les lauréats : grandsprixsst.com/galanational

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Alexandra Houde, responsable des communications CNESST - Direction régionale de la Capitale-Nationale Téléphone : 418 266-4000, poste 4162

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :