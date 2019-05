Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne une entreprise de l'Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue de la CNESST est fière de souligner qu'une entreprise de la région a été honorée hier lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail. Canadian Malartic GP a été couronnée Lauréat Bronze dans la catégorie Innovation - Grandes entreprises.

Catégorie Innovation - Grandes entreprises - Lauréat BRONZE

Canadian Malartic GP | Escalier monte-charge mobile

Auparavant, les employés de l'entrepôt devaient manipuler des boîtes en circulant dans un escalier mécanique muni d'une volée de marches à angle prononcé qui ne permettait pas d'avoir trois points d'appui. De plus, ils risquaient d'avoir la vue obstruée et de chuter dans l'escalier. Un groupe paritaire de la mine a mis au point un moyen efficace de prévention, soit un escalier monte-charge mobile permettant de transporter du matériel du bas de l'escalier jusqu'au lieu d'entreposage dans les palettiers. Ce nouvel outil est aussi muni d'un système de sécurité qui empêche le déplacement du monte-charge lorsqu'une personne se trouve dans l'escalier ou lorsque la charge excède un certain poids.

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

