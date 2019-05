Rendre visible ce qui est invisible dans la justice pénale : le prix Charles Bronfman décerné à Amy Bach de Measures for Justice





NEW YORK, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Lundi, à New York City, le prix Charles Bronfman a rendu hommage à sa toute dernière récipiendaire Amy Bach, fondatrice et directrice exécutive de Measures for Justice, organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'évaluer la performance du système juridique pénal. « Nous célébrons ce soir une véritable pionnière de la justice, » a déclaré Ellen Bronfman Hauptman.

« Amy Bach travaille dans un monde où l'arc de l'univers est long, mais il ne se fléchit pas toujours vers la justice, » a fait observer l'honorable juge Rosalie Silberman Abella de la Cour suprême du Canada en s'exprimant au nom du jury du prix. « C'est un monde qu'Amy est en train d'essayer d'arranger, un comté après l'autre. »

Le prix Charles Bronfman est une récompense de 100 000 $ décernée chaque année à une personne humanitaire de moins de cinquante ans et dont les travaux novateurs, éclairés par les valeurs juives, ont contribué de façon significative à améliorer le monde. Le prix a été fondé par Ellen Bronfman Hauptman et Stephen Bronfman, de concert avec leurs époux Andrew Hauptman et Claudine Blondin Bronfman.

« Nous avons commencé ce prix il y a plus de 15 ans, et c'était un cadeau d'anniversaire pour notre père, » a expliqué Stephen Bronfman. « Il n'existe pas de meilleur moyen pour honorer le travail qu'il a accompli afin de créer un monde plus juste et pour encourager la génération suivante à faire de même. »

L'ambassadrice Samantha Power, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et qui faisait partie de l'équipe de nomination de Bach, a loué sa camarade Amy pour s'être concentrée sur « ce qui est jugé trop petit pour être vu et trop chronique pour être réparé, » et pour avoir rendu visible ce qui est invisible dans le système juridique pénal.

Bach avait fondé en 2011 Measures for Justice dans le but de créer les outils qu'elle avait envisagés pour le changement dans son livre primé Ordinary Injustice : How America Holds Court, ('L'injustice ordinaire : comment l'Amérique préside sa cour') ; après avoir reçu le prix des mains de Charles Bronfman, elle a prédit : « Les gens vont contempler une juridiction et dire : 'Il y a une tendance, et si vous n'y faites rien, nous allons élire quelqu'un qui le fera. »

« L'approche novatrice d'Amy et son engagement envers autrui apporte une transparence dont notre système juridique pénal a cruellement besoin, » a souligné Charles Bronfman. « Elle personnifie le propos du prix. »

Sarah Koenig, animatrice et co-créatrice de Serial, diffusion pour baladeur couronnée de récompenses par Peabody, a entamé une discussion avec Amy Bach, à qui elle a déclaré : « Vous avez inventé un tout nouveau système [de mesure] ! »

« Amy refuse de devenir insensible à l'injustice, » a conclu Power en faisant référence à la tendance à avoir « des mensonges déguisés en réalités. » Elle a ajouté : « Ce n'est pas une chose à laquelle nous devons nous habituer. »

Relation avec les médias : Martin Irom, martinirom@gmail.com, 212-362-5260, 516-567-4348

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/880355/The_Charles_Bronfman_Prize_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/880356/AmyBachSarahKoenigWide19_04_29.jpg

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :