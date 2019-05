Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne une entreprise de la Yamaska





SAINT-HYACINTHE, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de la Yamaska de la CNESST est fière de souligner qu'une entreprise de la région a été honorée hier lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail. La Fabrique de Matelas a été couronnée Lauréat Or dans la catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises.

Catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises - Lauréat OR

La Fabrique de Matelas | Protection de la scie à onglet

Lors de l'utilisation de la scie à onglet, l'opérateur devait maintenir manuellement la pièce de bois durant la coupe, risquant de se blesser aux doigts et à la main. L'installation d'un vérin pneumatique, une pièce qui soutient fermement la pièce de bois, rend désormais la coupe sécuritaire. Pour faire fonctionner la scie, l'opérateur est obligé de garder une main sur l'activateur du vérin et de manipuler la scie de son autre main. Le risque est ainsi éliminé.

Photo de la remise (libre de droits) : http://bit.ly/2GTqtMj

Vidéo de l'innovation (libre de droits) : https://youtu.be/vD_TL-T3A0s

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Vidéos de tous les lauréats : grandsprixsst.com/galanational

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Héloïse Bernier-Leduc, responsable des communications

CNESST - Direction régionale dela Yamaska

Téléphone : 450 771-3900, poste 3960

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :