Un journaliste du Telegraph-Journal remporte le prix de la liberté de la presse 2019





OTTAWA, le 1er mai 2019 /CNW/ - Michael Robinson, du Telegraph-Journal de Saint John (Nouveau-Brunswick), recevra le 21e prix de la liberté de la presse lors du déjeuner annuel célébrant la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO.

Selon le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale (CCLPM), qui décerne le prix, l'enquête diligente de M. Robinson - qui n'a pas reculé malgré l'opposition du gouvernement provincial - a mis au jour une pénurie aiguë d'ambulanciers paramédicaux mettant en danger la vie des citoyens.

Le prix de la liberté de la presse est accordé chaque année à un journaliste ou organisme médiatique canadien qui s'est attaqué à un sujet d'intérêt public en dépit de l'intimidation ou des obstacles dressés par les autorités. Le prix sera remis lors du déjeuner annuel de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui aura lieu le 2 mai à midi à la salle Canada du Centre national des Arts, à Ottawa.

Le conférencier d'honneur sera Stephen J. Adler, président et rédacteur en chef de Reuters ainsi que membre du conseil d'administration du Comité pour la protection des journalistes (Committee to Protect Journalists), basé à New York. L'événement est organisé par le CCLPM, avec le concours de la Commission canadienne pour l'UNESCO et de l'Association des banquiers canadiens.

« Si les journalistes qui travaillent au Canada jouissent d'une certaine liberté, nous devons rester sur nos gardes, nous qui sommes parfois témoins de cas flagrants où cette liberté est menacée ou entravée, et l'expérience de Robinson en est une », a déclaré Shawn McCarthy, président du CCLPM.

Mention honorable à Marie-Maude Denis, de l'émission Enquête (Radio-Canada), pour sa longue bataille judiciaire afin de protéger la confidentialité des sources qu'elle a utilisées pour un reportage qui a mené à la poursuite de plusieurs anciens représentants du gouvernement libéral du Québec pour corruption.

« Le cas de Mme Denis mettra à l'épreuve, pour la première fois, la nouvelle Loi sur la protection des sources journalistiques de 2017 », a indiqué M. McCarthy.

Le prix Spencer Moore pour l'ensemble des réalisations sera décerné à Ken Rubin, chercheur principal au Ryerson's Centre for Free Expression à l'Université Ryerson et défenseur inlassable de la liberté d'expression. Il a contribué à promouvoir l'amélioration des lois sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée au Canada, notamment l'amendement de la Loi fédérale sur l'accès à l'information afin de sévir les autorités qui commettent des infractions en matière de modification des dossiers.

Ce prix a été créé en l'honneur du regretté Spencer Moore, l'un des directeurs fondateurs du CCLPM.

Lauréats du Concours de dessin éditorial

Le Belge Luc Descheemaeker est le lauréat du premier prix du 19e Concours international de dessin éditorial, une autre catégorie populaire de la célébration annuelle du CCLPM. Récompensé par 270 prix internationaux de dessin éditorial, ce professeur d'art à la retraite est aussi photographe humoristique.

La deuxième place va à Bruce MacKinnon, caricaturiste politique au Chronicle-Herald de Halifax.

La troisième place revient au Mexicain Gustavo Caballero Talavera (aussi connu sous le nom de Guffo). Dix prix d'excellence seront également remis.

« Nous avons reçu près de 370 candidatures de 29 pays », a indiqué le directeur du CCLPM et coordonnateur du concours de dessin éditorial, Guy Badeaux, qui présentera les prix.

Les rédacteurs peuvent obtenir les caricatures primées en haute résolution à l'adresse suivante :

https://www.dropbox.com/sh/zr82067sgjzkn68/AADbW0ZKMjsxnkNK0MEgz5BZa?dl=0

Le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale est composé de bénévoles - journalistes, anciens journalistes et alliés - qui oeuvrent pour la défense de la liberté de presse ici et ailleurs.

