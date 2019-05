Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne une travailleuse de la région de l'Estrie





SHERBROOKE, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de l'Estrie de la CNESST est fière de souligner que Mme Johanne Roby, du Cégep de Sherbrooke, a reçu hier un prix Leader en santé et sécurité du travail lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail.

Catégorie Leader en santé et sécurité du travail - Travailleur

Mme Johanne Roby, enseignante en chimie | Cégep de Sherbrooke

Reconnue comme une excellente enseignante et une chercheuse émérite en matière de pollution lumineuse, Mme Roby fait preuve d'une grande rigueur intellectuelle et d'un profond engagement envers ses étudiants et son département. Depuis le début de sa carrière, elle prône l'adoption de pratiques sécuritaires en laboratoire et soutient activement son département à ce chapitre, grâce entre autres à sa formation de docteure en chimie. Au cours de la dernière année, elle a mené de front trois projets de santé et sécurité, ralliant du même coup ses collègues autour de cet enjeu pris très au sérieux par l'établissement. Tous ces projets ont mis en lumière le grand leadership et le sens de l'organisation exemplaire de Mme Roby, qui est un modèle en prévention dans son milieu de travail.

Photo de la remise (libre de droits) : http://bit.ly/2V3Q5yN

Vidéo de présentation (libre de droits) : https://youtu.be/bfJ_mIxPSC0

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Vidéos de tous les lauréats : grandsprixsst.com/galanational

