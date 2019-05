Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST a couronné ses champions de la prévention





QUÉBEC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a décerné quatorze prix lors de son quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, tenu le 30 avril au Centre des congrès de Québec.

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, cette soirée est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Vidéos de tous les lauréats : grandsprixsst.com/galanational

Photos de tous les lauréats lors de la remise des prix : http://bit.ly/2VzIRC9

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, de la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, et d'employeurs, de travailleurs et de partenaires provenant de tout le Québec.

Les 14 gagnants de la soirée

Le Grand Prix SST 2019 :

Ville de Repentigny | Lanaudière

Prix remis à l'organisation s'étant le plus distinguée pour sa réalisation aux yeux du jury parmi les 46 lauréats régionaux en lice dans la catégorie Innovation.





Catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises :

Lauréat Or : La Fabrique de Matelas | Yamaska

Lauréat Argent : PR' Eautech, la solution aux odeurs | Saint-Jean-sur-Richelieu

Lauréat Bronze : Ceradyne Canada ULC | Saguenay-Lac-Saint-Jean





Catégorie Innovation - Grandes entreprises :

Lauréat Or : L'Oréal Canada inc. | Montréal

Lauréat Argent : Énergir | Mauricie et Centre-du-Québec

Lauréat Bronze : Canadian Malartic GP | Abitibi-Témiscamingue





Catégorie Innovation - Organismes publics :

Lauréat Or : Ville de Salaberry-de-Valleyfield - Usine de filtration | Longueuil - Secteur Montérégie-Ouest

Lauréat Argent : Hydro-Québec Production - Atelier mécanique de Shawinigan | Mauricie et Centre-du-Québec

Lauréat Bronze : Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun | Montréal





Coup de coeur du public :

Société de transport de Montréal | Montréal

Le prix Coup de coeur du public est remis à l'organisation dont la réalisation a obtenu le plus grand nombre de votes du public parmi les 46 lauréats régionaux en lice dans la catégorie Innovation.

Catégorie Leader en santé et sécurité du travail :

Représentant d'employeur : M. Martin Valenti, coordonnateur organisationnel en santé et sécurité du travail à Revenu Québec | Capitale-Nationale

Travailleur : Mme Johanne Roby, enseignante en chimie au Cégep de Sherbrooke | Estrie





Catégorie Éducation à la prévention :

École secondaire Arthur-Pigeon | Longueuil - Secteur Montérégie-Ouest



