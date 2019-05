Avis aux médias - Manifestation - Pour une pleine reconnaissance de l'expérience des salariés de l'État





VICTORIAVILLE, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - Du 1er au 3 mai, les représentants de 60 000 travailleuses et travailleurs membres de la Fédération des employés et employées des services publics de la CSN (FEESP-CSN) seront réunis à Victoriaville en conseil fédéral. De ce nombre, plus de la moitié travaille dans le secteur public québécois, principalement dans les commissions scolaires et les cégeps, à titre de personnel de soutien (secrétaire, éducatrice en service de garde, préposé aux élèves handicapés, etc.).

Le mercredi 1er mai, ils tiendront un rassemblement sur l'heure du midi, devant le bureau du député de la Coalition Avenir Québec, Éric Lefebvre, pour réclamer des solutions aux problèmes entraînés par l'introduction, il y a un mois, d'une nouvelle structure salariale dans le secteur public.

Parmi ces problèmes, notons la non-reconnaissance de l'expérience acquise en milieu de travail par de nombreux salarié-es qui intègrent les nouvelles échelles salariales à un échelon inférieur à celui qu'ils occupaient avant le 2 avril.

En plus d'être présents à cette manifestation, la présidente de la FEESP-CSN, Nathalie Arguin, la vice-présidente responsable de la négociation du secteur public de la FEESP-CSN, Stéphanie Gratton, le président du Conseil central du Coeur-du-Québec de la CSN, Paul Lavergne, ainsi que la vice-présidente de la CSN, Caroline Senneville, seront disponibles pour des entrevues lors du rassemblement.

Rassemblement - L'expérience, c'est pas relatif!

Qui : Le personnel de soutien des commissions scolaires et des cégeps Quoi : Pour la pleine reconnaissance de l'expérience Quand : Le mercredi 1er mai 2019, dès 12 h 45 Où : Devant le bureau du député de la CAQ, Éric Lefebvre

21, rue de la Gare, suite 201

Victoriaville (Québec) G6P 3Z3

