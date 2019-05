SecureKey et plusieurs institutions financières majeures au pays franchissent ensemble une étape décisive en mettant sur le marché leur réseau de gestion de l'identité numérique





Vérifiez.Moi est maintenant offert aux clients canadiens de certaines institutions financières,

et ce n'est qu'un début.

TORONTO, le 1er mai 2019 /CNW/ - Grand fournisseur de solutions d'authentification et de technologies d'identité fédérée, SecureKey Technologies Inc. annonce aujourd'hui que son réseau de gestion de l'identité numérique, Vérifiez.Moi, est maintenant offert aux consommateurs à travers le pays qui sont membres et clients de la Banque CIBC, de Desjardins, la RBC, la Banque Scotia et de TD. À compter d'aujourd'hui, les membres et clients canadiens de ces institutions financières pourront utiliser Vérifiez.Moi pour aider à la vérification sécuritaire et hautement confidentielle de leur identité en ligne auprès des fournisseurs de services dont ils ont besoin. S'ajouteront d'ailleurs bientôt BMO Banque de Montréal et la Banque Nationale du Canada; de son côté, la Financière Sun Life Inc. a été l'une des premières à adhérer au service, et le premier assureur à le faire en Amérique du Nord.

Combinant les forces de nombreuses parties, notamment les fournisseurs du milieu des services financiers, des télécommunications et des assurances, cette méthode holistique de gestion de l'identité numérique protège les intérêts des consommateurs et des entreprises qui participent à l'économie numérique moderne. Vérifiez.Moi est un réseau de communication de l'identité et d'autres attributs numériques qui s'articule autour de la technologie blockchain et qui simplifie et sécurise la transmission des renseignements personnels nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne. Pour les consommateurs, il est rapide et sécuritaire de communiquer leurs renseignements aux fournisseurs de services participants; pour les entreprises, l'inscription des clients et la prestation de services en deviennent plus fluides, efficaces et rentables.

« L'annonce marque le premier jour où les consommateurs peuvent officiellement accéder à l'application Vérifiez.Moi pour ainsi mieux prendre en main leur identité numérique, explique Greg Wolfond, fondateur et PDG de SecureKey Technologies. La gestion de l'identité numérique est l'un des grands défis de notre époque. C'est un honneur de montrer que des organisations peuvent s'unir en un réseau intersectoriel afin de concrétiser une solution pensée pour et par les clients. Nous sommes ravis de mettre sur le marché ce réseau unique en son genre, et avons hâte de le voir grandir avec chaque nouveau participant qui le rejoindra. »

Brett Pitts, chef - Stratégies numériques à BMO Groupe financier ajoute : « Comme les Canadiens se tournent de plus en plus vers les canaux numériques, il est crucial de toujours produire des solutions qui leur facilitent l'accès aux produits et services dont ils ont besoin. Avec Vérifiez.Moi, ils disposent désormais d'un moyen simple et sécuritaire de communiquer leurs renseignements personnels, tout en contrôlant quand et comment ils transmettent ces renseignements. »

« Cette initiative contribuera de façon majeure à la mise en confiance des consommateurs lors de transactions numériques et à la satisfaction de leurs attentes en matière de confidentialité, déclare Greg Elcich, vice-président, Innovation de l'entreprise à la Banque CIBC. Nous sommes fiers d'ajouter notre pierre à l'édifice et avons hâte de voir les clients de la Banque profiter de l'expérience et de ses bienfaits. »

« Il serait impossible d'aborder le défi actuel que représente la gestion de l'identité sans la franche collaboration de l'industrie, affirme Yann Jodoin, vice-président Solutions de paiements au Mouvement Desjardins. Pour nous, la transformation numérique va au-delà de la simple technologie : c'est aussi une philosophie d'offre de services pour répondre aux besoins et aux attentes de nos membres et clients. C'est également l'occasion de faire des choix qui généreront de la valeur pour eux - et pour la société toute entière. En décidant de bâtir le réseau Vérifiez.Moi, nous avons entrepris de donner à nos membres un contrôle accru sur leurs renseignements ainsi que la possibilité de les transmettre quand et à qui ils le souhaitent, en toute tranquillité d'esprit, et ce grâce à une confidentialité et une sécurité renforcée. »

« Vérifiez.Moi s'appuie sur la technologie de la chaîne de blocs pour rendre le processus d'identification en ligne encore plus rapide, privé et sécuritaire pour le consommateur, mentionne Lionel Pimpin, premier vice-président - Canaux numériques à la Banque Nationale. Cette solution s'intègre parfaitement à la volonté de la Banque Nationale d'offrir une expérience numérique qui est à la fois simple et unifiée. »

Peter Tilton, premier vice-président, Plateforme numérique à la RBC, ajoute : « La sécurité et la confiance : voilà les deux grands axes des attentes des consommateurs en ce qui concerne leurs renseignements personnels et leur identité numérique. Il faut impérativement leur proposer des expériences fluides et pratiques - c'est ce à quoi ils s'attendent, désormais - sur la base de ces impératifs de sécurité et de confiance pour répondre à leurs besoins numériques, qui sont en constante évolution. La collaboration qui s'est faite entre les divers partenaires de l'industrie pour le lancement de Vérifiez.Moi témoigne de notre souci collectif du consommateur, à qui nous nous efforçons d'apporter une valeur supplémentaire dans ses interactions numériques quotidiennes. »

« Vérifiez.Moi est le fruit des efforts combinés, du dévouement, de l'ouverture et de la créativité de plusieurs participants du réseau, raconte Katie Greenberg, vice-présidente, Produits numériques et paiements de détail à la Banque Scotia. Nous entrons dans une nouvelle ère où les Canadiens peuvent affirmer clairement et en toute confiance qu'ils décident quand, pourquoi et à qui leurs actifs d'identité numérique sont transmis. Nous sommes impatients de pouvoir offrir cette solution à nos clients, et d'établir la norme mondiale en matière de gestion de l'identité numérique. »

« Par notre participation au nouveau réseau Vérifiez.Moi de SecureKey, nous mettons la technologie au service de nos clients pour les aider à répondre à leurs besoins dans un monde numérique, soutient Rizwan Khalfan, vice-président à la direction et chef, Numérique et Paiements à la Banque TD. Nous sommes fiers de compter parmi les premiers à offrir un moyen simple et sécurisé de communiquer les renseignements nécessaires au déroulement de transactions en ligne. »

« Le lancement de Vérifiez.Moi est à marquer d'une pierre blanche pour nos clients, pour qui il sera plus facile de faire affaire avec nous, sans que soit compromise la sécurité de l'accès à nos services, annonce Mark Saunders, vice-président général et premier directeur des services d'information à la Financière Sun Life. Le fait d'avoir pu mettre ce service en marché, pour ainsi resserrer le contrôle qu'ont les Canadiens sur leur identité numérique, démontre bien toute l'importance des partenariats et de la collaboration entre acteurs de l'industrie comme générateurs d'innovation. »

Outre les grandes institutions financières du Canada, d'autres importants partenaires d'innovation et participants du réseau dans le domaine de la gestion de l'identité numérique ont aidé à faire de Vérifiez.Moi une réalité; mentionnons le Digital ID and Authentication Council of Canada (DIACC), la Direction des Sciences et de la Technologie du Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis (S et T DHS), Global Privacy and Security by Design, EnStream, Equifax, IBM et Prodigy Labs. Vérifiez.Moi se fonde sur la Plateforme IBM Blockchain, elle-même basée sur du matériel en code source libre de la Linux Foundation, à savoir Hyperledger Fabric v.1.2, et sera compatible avec les projets créés sur Hyperledger Indy.

L'application Vérifiez.Moi peut être téléchargée par les utilisateurs de téléphones iOS et Android sur l'App Store ou Google Play.

À propos de Vérifiez.Moi

Vérifiez.Moi est un nouveau service canadien développé par SecureKey Technologies Inc. qui vous aide à vérifier votre identité afin que vous puissiez accéder rapidement aux services et produits que vous voulez, que ce soit en ligne, en personne ou au téléphone. Il vous aide à vérifier votre identité de façon rapide et sécuritaire à partir d'un téléphone intelligent iOS ou Android, au moyen des renseignements personnels que vous avez déjà fournis à vos fournisseurs de données et d'identité, comme votre institution financière, et que vous consentez à transmettre. Vous avez le contrôle en tout temps puisque vous décidez quand et à qui sont divulgués les renseignements, sans compter que le service évite la divulgation de plus d'information qu'il n'en faut. Vérifiez.Moi repose sur des protocoles de sécurité robustes qui préviennent la divulgation, la consultation et l'utilisation non autorisées des renseignements personnels. Il a recours à la technologie blockchain pour transmettre vos renseignements aux participants de confiance du réseau de façon sécuritaire et confidentielle, ce qui vous permet d'accéder facilement aux services que vous voulez, quand vous le voulez. Pour en savoir plus, visitez le www.vérifiez.moi.

À propos de SecureKey Technologies

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de la validation d'identité qui se consacre à simplifier l'accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne. Il établit un réseau de prochaine génération à confidentialité améliorée pour l'authentification et le traitement de l'identité permettant aux consommateurs de se connecter à des services à l'aide des identifiants et renseignements numériques qu'ils ont déjà en mains et auxquels ils font confiance. SecureKey a son siège social à Toronto, et possède des bureaux à San Francisco. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites https://securekey.com/fr/ et www.vérifiez.moi

SOURCE SecureKey Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :