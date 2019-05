LionGuard gestion de capital s'allie à Gestion d'actifs mondiale Walter pour poursuivre sa croissance





MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - LionGuard gestion de capital (« LionGuard ») et Gestion d'actifs mondiale Walter (« Walter ») sont heureuses d'annoncer la conclusion d'un partenariat par lequel Walter acquiert une participation minoritaire dans la firme, spécialisée en gestion d'actifs avec un focus en recherche fondamentale dans le domaine des petites et moyennes capitalisations.

Cette entente marque le premier investissement de Walter depuis son lancement à la fin de 2018, et inclut également un investissement direct dans certains fonds de LionGuard par l'entremise de sa société mère, la Société financière Walter. Grâce à ce partenariat avec Walter, LionGuard entreprendra la prochaine étape de sa croissance, en investissant dans des ressources clés en placement, en opérations et en distribution.

« Notre association avec Gestion d'actifs mondiale Walter et plus particulièrement avec Sylvain Brosseau, qui jouissent d'une excellente réputation dans le marché, nous permettra d'accélérer concrètement la croissance de notre entreprise, dans le but d'en faire ultimement une firme de gestion d'actifs spécialisée en recherche fondamentale de réputation internationale », déclare Andrey Omelchak, président et chef de la direction et des placements de LionGuard gestion de capital inc. « Depuis plusieurs années, nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur le Programme des gestionnaires en émergence du Québec. Nous sommes maintenant très heureux que Gestion d'actifs mondiale Walter démontre à son tour une grande confiance en notre firme, nos employés, nos stratégies de marché ainsi que notre recherche fondamentale de calibre institutionnel. Nous croyons sincèrement que nous avons en Walter le meilleur partenaire stratégique pour atteindre nos objectifs, et nous avons très hâte de travailler étroitement avec Sylvain Brosseau. »

La vision unique d'investissement à long terme de Walter permettra d'offrir à LionGuard l'accompagnement et les ressources pour poursuivre son évolution dans la bonne direction. « C'est un privilège pour nous de collaborer avec Andrey et son équipe chez LionGuard, lesquels ont démontré leur capacité de bâtir une firme d'excellente réputation, mentionne Sylvain Brosseau, président et chef de la direction de Gestion d'actifs mondiale Walter. Les réalisations de LionGuard jusqu'à maintenant sont éloquentes, et nous voulons travailler ensemble pour les aider à matérialiser leur potentiel de croissance extraordinaire au cours des prochaines années. »

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme de placements privés nord-américaine qui offre aux firmes boutiques de gestion d'actifs et fournisseurs de services stratégiques novateurs et axés sur la croissance, du capital de développement et de l'expertise dans une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de la Société financière Walter et du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis plus de 60 ans.

À propos de LionGuard gestion de capital

LionGuard gestion de capital est une société de gestion de placements spécialisée dans la recherche et l'analyse fondamentale de type « Bottom-up ». Fondée il y a cinq ans, elle gère à la fois des stratégies traditionnelles à long terme dans les petites et moyennes capitalisations boursières, pour lesquelles ses rendements se situent dans le 1er quartile des indices de référence, ainsi que des stratégies alternatives démontrant des performances absolues remarquables. Ses méthodes rigoureuses d'analyse et de recherche fondamentales de calibre institutionnel sont combinées à une solide gestion de risque, un élément clé pour les investisseurs institutionnels, les bureaux de gestion du patrimoine, les fonds de fonds et les conseillers en investissement. Son approche à long terme se traduit par une cohérence tant dans ses résultats que dans ses relations d'affaires et sur le plan de l'éthique professionnelle. LionGuard est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies.

