Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne deux organisations de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec de la CNESST est fière de souligner qu'une entreprise et un organisme public de la région ont été honorés hier lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail. Énergir a été couronnée Lauréat Argent dans la catégorie Innovation - Grandes entreprises, alors que Hydro-Québec Production - Atelier mécanique de Shawinigan a été couronné Lauréat Argent dans la catégorie Innovation - Organismes publics.

Catégorie Innovation - Grandes entreprises - Lauréat ARGENT

Énergir | Outil pour dévisser les bouchons des vannes à billes

Les vannes à bille extérieures (vanne avec une partie mobile sphérique permettant d'ouvrir et de fermer une voie de passage à un fluide) du réseau gazier ont été initialement installées avec des bouchons. Ces derniers, poussés par la pression, risquaient de se transformer en projectiles et de heurter gravement le travailleur s'il les dévissait. Un outil a été conçu pour éliminer les risques de projection des composants des vannes lorsque le bouchon est retiré. Il permet au travailleur de remplacer l'ancien bouchon par des bouchons munis d'une purge intégrée permettant de dépressuriser les cavités des vannes sans enlever le bouchon, et, par le fait même, il élimine les risques de projection.

Photo de la remise (libre de droits) : http://bit.ly/2PBUZNz

Vidéo de l'innovation (libre de droits) : https://youtu.be/s9EaDe_M9k8

Catégorie Innovation - Organismes publics - Lauréat ARGENT

Hydro-québec production, atelier mécanique de Shawinigan | Cabine insonorisante pour le meulage des directrices

Auparavant, le soudeur qui opérait le robot de meulage se trouvait à proximité de la pièce à meuler, soit une des directrices servant à contrôler le débit de l'eau dans une turbine. Celui-ci était exposé à plusieurs risques : projection de particules de métal en fusion, poussières, bruit, éclatement d'une meule et robot en marche, car celui-ci fait tourner la meule. La poussière en suspension et le bruit affectaient aussi tous les soudeurs de l'atelier. Une cabine insonorisante a été fabriquée pour contenir le bruit et la poussière de métal et arrêter les particules en rotation, advenant le bris d'une meule.

Photo de la remise (libre de droits) : http://bit.ly/2DQG5yv

Vidéo de l'innovation (libre de droits) : https://youtu.be/BVWJxE1nKcU

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Vidéos de tous les lauréats : grandsprixsst.com/galanational

