Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne trois organisations de Montréal

MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de Montréal de la CNESST est fière de souligner qu'une entreprise et deux organismes publics de la région ont été honorés hier lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail. L'Oréal Canada inc. a été couronnée Lauréat Or dans la catégorie Innovation - Grandes entreprises, alors que l'arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal a été couronné Lauréat Bronze dans la catégorie Innovation - Organismes publics. La Société de transport de Montréal a pour sa part reçu le prix Coup de coeur du public.

Catégorie Innovation - Grandes entreprises - Lauréat OR

L'Oréal Canada inc. | Silence, on roule (Let's Get Quiet)

De manière à réduire le bruit émis par les jets d'air lors du démêlage des contenants de plastique sur la ligne de production, l'entreprise a installé des buses optimisées. À l'aide de ces dernières, les jets d'air atteignent une vitesse supersonique dont le son n'est pas perceptible par l'oreille humaine. Les travailleurs n'ont donc plus besoin de porter d'équipement de protection individuelle contre le bruit, puisque le danger est éliminé à la source.

Catégorie Innovation - Organismes publics - Lauréat BRONZE

Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun | Élimination des risques de chute pour les travailleurs de la scène

À la Maison de la culture de Verdun, les techniciens de la scène doivent régulièrement effectuer du travail en hauteur. Des passerelles munies de garde-corps ont été installées pour minimiser la quantité de travail en nacelle et sur escabeau. De plus, un système de descente de projecteurs et de haut-parleurs est contrôlé en régie pour éliminer à la source les risques de chute. Leur installation de même que celle d'éléments de décor se font maintenant à même le sol.

Prix Coup de coeur du public

Société de transport de Montréal | Vidéo Ma santé, ma sécurité, j'y vois parce que...

Dans le cadre de l'événement « Grande Tournée santé et sécurité 2017 », une vidéo a été produite avec des employés de divers secteurs de la Société de transport de Montréal. Son objectif était de susciter une réflexion sur l'adoption de comportements sécuritaires. La vidéo fait le parallèle entre les conditions réelles de travail des employés et leur vie personnelle, en insistant sur l'importance d'adopter des gestes sécuritaires dans chaque sphère de la vie.

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

