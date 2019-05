Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de Saint-Jean-sur-Richelieu de la CNESST est fière de souligner qu'une entreprise de la région a été honorée hier lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail. PR'Eautech a été couronnée Lauréat Argent dans la catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises.

Catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises - Lauréat ARGENT

PR'Eautech, la solution aux odeurs I Le PR'Eautector

Pour puiser des échantillons d'eaux usées en vue de leur caractérisation, les travailleurs devaient auparavant retirer les couvercles des trous d'homme et effectuer leurs tâches directement au-dessus du trou, ce qui les exposait à des dangers de chute de hauteur. Pour remédier à la situation, un couvercle spécial nommé « PR'Eautector » a été créé. Un cerceau à la base du couvercle s'insère sur le trou d'homme et des ouvertures de différentes dimensions permettent aux travailleurs agenouillés en bordure du trou d'y introduire leurs outils de travail. Le risque de chute est complètement éliminé et le travail s'effectue en toute sécurité.

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

