IKEA Canada supprime les pailles en plastique à usage unique





Le détaillant franchit une étape importante dans le cadre de son engagement visant à éliminer tous les plastiques à usage unique de sa gamme d'articles et de ses restaurants d'ici 2020

BURLINGTON, ON, le 1er mai 2019 /CNW/ - IKEA Canada a vendu sa dernière paille en plastique. Aujourd'hui, le détaillant a annoncé qu'il a supprimé progressivement toutes ses pailles en plastique à usage unique au Canada, et ce, neuf mois plus tôt que prévu dans le cadre de son engagement mondial visant à éliminer tous les plastiques à usage unique de son assortiment d'articles et de ses restaurants d'ici le 1er janvier 2020.

« Les pailles en plastique sont devenues un important symbole du mouvement mondial qui vise à réduire considérablement la pollution plastique des océans et des cours d'eau, a affirmé Melissa Mirowski, spécialiste Développement durable, IKEA Canada. Afin de contribuer à un monde sans déchets, nous sommes fiers de franchir cette étape importante avec nos collaborateurs et nos clients. »

Comme le spécifie sa stratégie de développement durable Planète + Habitants, l'élimination des plastiques à usage unique s'inscrit dans l'engagement plus large de IKEA qui souhaite devenir une entreprise entièrement circulaire d'ici 2030. Pour ce faire, elle doit transformer son modèle d'affaires linéaire actuel et concevoir des produits en ayant la réutilisation, la réparation, la récupération et le recyclage en tête dès le départ, en n'utilisant que des matériaux renouvelables, recyclés et recyclables, en éliminant les déchets et en introduisant des services qui permettent de collaborer avec les clients pour prolonger la vie des produits. Alors que les plastiques à usage unique sont progressivement supprimés, IKEA cherche à adopter des solutions de rechange plus durables, incluant de nouvelles pailles en carton biodégradable qui seront intégrées à son assortiment d'articles et ses restaurants.

« Le monde évolue rapidement et nous savons que des mesures audacieuses sont nécessaires pour relever les défis de développement durable auxquels nous faisons face, a affirmé Michael Ward, président, IKEA Canada. Il s'agit d'un grand pas vers notre objectif, c'est-à-dire faire en sorte que nos activités soient entièrement circulaires et qu'elles mènent à un bilan climatique positif d'ici 2030. Nous nous engageons à transformer les activités commerciales de IKEA pour qu'elles soient encore plus durables, incluant le fait de repenser le cycle de vie de nos ressources, de diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de motiver et d'inspirer nos collaborateurs et nos clients à vivre de façon plus durable au quotidien, dans les limites de ce que peut offrir la planète. »

La nouvelle stratégie Planète + Habitants de IKEA a été adoptée en juin 2018 et décrit trois principaux facteurs de changement visant à réaliser la vision de l'entreprise : favoriser un mode de vie sain et durable, devenir une entreprise circulaire et favorable à l'environnement, ainsi qu'être juste et équitable.

Les engagements de IKEA en matière de développement durable incluent notamment :

Concevoir tous les produits IKEA afin qu'ils soient 100 % circulaires et qu'ils génèrent le moins de déchets possible ;

Fabriquer tous les produits et les emballages IKEA à partir de matériaux renouvelables et recyclés d'ici 2030 ;

Effectuer les livraisons à domicile sans émission d'ici 2025 ;

Inspirer et motiver plus d'un milliard de personnes à vivre de façon plus durable au quotidien, dans les limites de ce que peut offrir la planète, d'ici 2030 ;

Supprimer progressivement de nos produits les plastiques vierges fabriqués à partir de matières fossiles d'ici 2030;

Réduire les déchets alimentaires de 50 % d'ici 2020.

IKEA Canada a récemment lancé son programme de revente afin de contribuer à un modèle d'affaire plus circulaire. Ce service permet aux clients de faire une demande pour revendre au détaillant leurs produits IKEA d'occasion qui sont en bon état. IKEA donnera à son tour une seconde vie au produit en le revendant ou en faisant un don.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. IKEA Canada possède 14 magasins, 1 établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites Web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de prix si bas que le plus grand nombre peut les acheter. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, rendez-vous à fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :