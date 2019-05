Quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne un organisme public de Lanaudière





JOLIETTE, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de Lanaudière de la CNESST est fière de souligner qu'un organisme public de la région a été honoré hier lors du quatorzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail. La Ville de Repentigny a reçu le Grand Prix SST 2019, remis à l'organisation s'étant le plus distinguée pour sa réalisation aux yeux du jury parmi les 46 lauréats régionaux en lice dans la catégorie Innovation.

Grand prix SST 2019

Ville de Repentigny | Conception d'un réservoir d'eau potable sans entrée en espace clos

La Ville avait besoin d'un nouveau réservoir d'eau potable souterrain. Dès le début du projet, les employés, l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales et l'employeur se sont concertés afin de trouver des solutions aux divers risques à considérer avant la construction. Pour ce faire, plusieurs initiatives ont été mises en place, notamment des dispositifs de cadenassage intégrés aux équipements, de l'éclairage portatif isolé à l'intérieur du réservoir et un réseau électrique souterrain. Les travailleurs se sentent donc en sécurité lorsqu'ils accèdent au réservoir et effectuent leurs tâches.

Photo de la remiser (libre de droits) : http://bit.ly/2IQx6kP

Vidéo de l'innovation (libre de droits) : https://youtu.be/ZakmEu6BsZ4

Lumière sur les visages de la prévention

Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail est l'occasion d'honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d'enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail, et de souligner l'engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Vidéos de tous les lauréats : grandsprixsst.com/galanational

Source : Chantale Beaudoin, communicatrice régionale Direction régionale de Lanaudière Téléphone : 450 753-2600, poste 2719, ou 1 800 461-4489

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :