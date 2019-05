Le Village de Senneville se dote d'un Guide des principes architecturaux





Le Guide permettra d'encadrer le nouveau projet immobilier Senneville-sur-le-Parc

SENNEVILLE, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Village de Senneville, fleuron de l'Ouest-de-l'Île, s'est récemment doté d'un Guide des principes architecturaux, afin d'encadrer et de stimuler un développement immobilier inspirant et respectueux du contexte naturel et bâti du Village.

Les premières constructions connues du Village de Senneville remontent au 17e siècle. De fief colonial, à lieu de villégiature et village moderne, Senneville est devenu un endroit de prédilection pour les amoureux du patrimoine de diverses époques et de la nature.

Projet immobilier Senneville-sur-le-Parc

Le nouveau projet immobilier Senneville-sur-le-Parc s'inscrit dans la continuité du village moderne. Le projet accueillera un quartier de 84 maisons unifamiliales. Il s'agit du plus important développement de l'histoire récente du Village, qui compte actuellement 340 habitations.

Dans une optique de préservation du patrimoine architectural et paysager de Senneville, le Conseil municipal souhaitait faciliter et guider les démarches de construction actuelles et futures. « Il est important que le projet Senneville-sur-le-Parc réponde aux exigences d'un quartier résidentiel de qualité, tout en s'inscrivant dans la poursuite de notre histoire, indique la mairesse de Senneville, Julie Brisebois. Le Guide des principes architecturaux nous permet de mettre de l'avant une architecture résolument contemporaine, fondée sur notre riche passé. »

Un riche patrimoine architectural

L'architecture résidentielle du Village de Senneville est le produit de nombreuses influences. Elle emprunte tout autant au régime français et au second empire, qu'aux styles Arts & Crafts, Cape Cod et Prairie School. Toutes ces influences cohabitent harmonieusement et fusionnent avec la généreuse nature environnante. Le Guide des principes architecturaux permettra d'assurer le respect du contexte riche et diversifié qui crée le caractère unique du Village de Senneville.



SOURCE Village de Senneville

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :