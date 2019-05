Thérapeutique Knight rappelle aux actionnaires, à l'approche de la date limite, de voter par procuration sur formulaire BLEU pour les candidats qui appuient la vision de Jonathan Goodman





Pour s'assurer que leur vote sera compté, les actionnaires sont encouragés à voter par procuration sur formulaire BLEU aujourd'hui, à l'avance de la date limite de vendredi 3 mai 2019 à 17 h (HNE).



Knight propose une capsule vidéo facile à suivre afin que tous les actionnaires puissent voter.

Des questions? Besoin d'aide? Communiquez avec Kingsdale Advisors au 1-888-518-1552 ou à contactus@kingsdaleadvisors.com

MONTRÉAL, 01 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée canadienne et chef du file, remercie les actionnaires de leur appui massif à l'approche de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et encourage tous les actionnaires qui n'ont pas encore exercé leur vote à voter par procuration sur formulaire BLEU aujourd'hui pour les candidats aux postes d'administrateurs qui correspondent à leurs intérêts et qui appuient la vision originale de Jonathan Goodman pour Knight.

La date limite pour voter est le vendredi 3 mai 2019 à 17 h (HNE).

« Je tiens à remercier tous les actionnaires pour leur appui et leurs encouragements au cours des dernières semaines, alors que nous avons été contraints de traiter avec l'administrateur mécontent et militant Meir Jakobsohn et son plan pour avoir accès à notre argent et parier sur des produits à haut risque qui bénéficieront de façon disproportionnée à sa compagnie privée, a déclaré Jonathan Goodman, chef de la direction. Les actionnaires ont massivement exprimé leur soutien total à Knight sous la direction de notre conseil d'administration qui met en oeuvre une stratégie éprouvée et efficace. J'invite ceux qui n'ont pas encore exercé leur vote à voter par procuration aujourd'hui. Chaque vote compte. »

À l'approche de la date limite, tandis que M. Jakobsohn tente de distraire les actionnaires par de fausses informations, les actionnaires sont priés d'examiner les faits :

Knight applique une stratégie de placement disciplinée qui crée une valeur à long terme importante. Voici les réalisations de Knight au cours des cinq dernières années : Génération de 219 millions $ en revenu net ? l'un des niveaux de bénéfice net les plus élevés de toutes les sociétés pharmaceutiques spécialisées au Canada. Collecte de 685 million $ à des évaluations croissantes de 3,50 $ à 10,00 $. Évaluation de plus de 1000 occasions de produits et déploiement ou engagement en capital de plus de 350 million $. Acquisition d'un portefeuille de 17 produits novateurs sous prescription et développement d'infrastructure pour le reste du monde.



Depuis que M. Jakobsohn a lancé sa bataille pour les procurations, Knight et son conseil ont reçu l'appui unanime d'analystes financiers qui couvrent la Société. Raymond James, Paradigm Capital, Valeurs mobilières Cormark, Valeurs mobilières GMP, Bloom Burton Securities, et Banque Nationale encouragent tous les actionnaires de voter par procuration sur formulaire BLEU. Plusieurs de ces analystes ont aussi explicitement mis en garde les actionnaires contre le plan « particulièrement risqué » de M. Jakobsohn.



M. Jakobsohn et ses candidats ne sont pas qualifiés pour siéger au conseil d'administration d'une Société pharmaceutique chef de file au Canada. Un vote pour un de ses candidats risquerait de mettre en péril notre réussite. La liste de M. Jakobsohn ne démontre AUCUNE expérience entrepreneuriale pharmaceutique, d'acquisition de produit ou d'expérience de licence, de marché de capitaux ou de fusions et acquisitions, et elle est DÉPOURVUE de candidat à la direction. M. Jakobsohn ne comprend pas le marché pharmaceutique canadien, dispose d'une expérience pharmaceutique limitée à l'extérieur d'Israël et de la Roumanie et son historique est banal : Medison ? la compagnie privée de M. Jakobsohn en Israël ? a subi des années de déclin de profits et de rendements en chute. La liste de M. Jakobsohn a été sélectionnée par lui dans le but d'exécuter son complot pour parier sur des produits à haut risque. S'il remporte son pari, Medison en profitera de façon disproportionnée à titre de partenaire de Knight. S'il est perdant, ce sont les actionnaires de Knight qui en souffriront.



Un vote pour un de ses candidats risquerait de mettre en péril notre réussite. Les sociétés de services-conseil en procuration de premier plan, Glass, Lewis & Co., LLC (« Glass Lewis ») et Institutional Shareholders Services Inc., (« ISS ») ont toutes deux recommandé que les actionnaires rejettent la tentative de M. Jakobsohn de prendre le contrôle du conseil d'administration de Knight et que les actionnaires S'ABSTIENNENT de voter pour M. Jakobsohn personnellement. Glass Lewis a souligné le faible taux d'assiduité de M. Jakobsohn, son statut d'affilié et les préoccupations persistantes qu'il suscite relativement à son comportement et sa motivation durant cette campagne ». ISS a constaté que « le plan de Jakobsohn comporte des risques notables » et que « l'émergence de sa campagne après une relation apparemment sans incident de trois années entre les deux sociétés soulève également des préoccupations quant à la motivation potentielle de [M. Jakobsohn] ».



PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT ? VOTEZ MAINTENANT PAR FORMULAIRE DE PROCURATION SUR PAPIER BLEU.

Ne prenez pas de risque sur votre investissement dans Knight avec Meir Jakobsohn, son plan risqué et ses candidats aux postes d'administrateurs inexpérimentés.

Nous encourageons les actionnaires à voter sur le formulaire de procuration sur papier BLEU ou formulaire d'instructions de vote POUR les candidats au conseil d'administration de Knight qui correspondent à vos intérêts et à la vision originale de Knight.

Les actionnaires qui n'ont jamais voté auparavant ou qui désirent en savoir plus sur la façon de voter sont invités à visionner cette capsule vidéo brève et facile à suivre.

La date limite pour voter est le vendredi 3 mai 2019 à 17 h (HNE). Les actionnaires qui désirent poser des questions concernant le vote par procuration sur papier bleu ou formulaire d'instructions de vote doivent visiter le site Web de Knight ou communiquer avec Kingsdale Advisors, conseiller stratégique des actionnaires et agent de sollicitation de procurations de Knight, par téléphone sans frais en Amérique du Nord au 1-888-518-1552, par téléphone à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272, ou par courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com .

Conseillers

La Société a retenu les services de Kingsdale Advisors à titre d'actionnaires stratégiques et de conseillers en communications, de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP à titre de conseillers juridiques et de RBC Marché de capitaux à titre de conseillers financiers.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.



