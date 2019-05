H2O Innovation annonce la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre 2019





QUÉBEC, Québec, 01 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2019 vers 8h00 HAE, le mercredi 15 mai 2019. La Société tiendra également une conférence téléphonique, ce même jour, à 10h00 HAE.



Les analystes financiers et investisseurs sont invités à participer à la conférence téléphonique au cours de laquelle les résultats financiers du troisième trimestre 2019 seront présentés. La conférence débutera par une présentation de la direction et sera suivie d'une période de questions. Une présentation sous forme de diapositives sera disponible sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Date et heure: Mercredi le 15 mai 2019 à 10h00 HAE

Numéro à composer: 1 (877) 223-4471 ou 1 (647) 788-4922

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

