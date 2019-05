Le salaire minimum à 12,50 $ - Encore trop loin de la cible





MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau taux horaire du salaire minimum à 12,50 $ l'heure et de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs, les porte-paroles des sept organisations membres de la campagne 5-10-15 tiennent à exprimer leur déception. En campagne électorale, le parti de François Legault, la Coalition avenir Québec, disait vouloir créer des « jobs payants ». Il aurait pu commencer par améliorer le salaire de près de 900 000 personnes qui travaillent sous les 15 $ l'heure, mais il a raté l'occasion. « Il ne faut pas oublier que 15 $ l'heure, c'est ce qui est nécessaire, quand on travaille à temps plein, pour sortir de la pauvreté au Québec et pour cesser de vivre dans la crainte constante d'une dépense imprévue », a déclaré Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

L'augmentation de 50 cents l'heure arrive dans un contexte économique extrêmement favorable qui aurait dû éliminer toutes les craintes, souvent non fondées, liées à un salaire minimum plus élevé. Le taux de chômage est à un plancher historique (5,4 %), la pénurie de main-d'oeuvre affecte plusieurs secteurs et régions et l'inflation demeure faible malgré une croissance forte. « Le gouvernement aurait dû faire preuve de courage et avancer vers les 15 $ l'heure. Cela aurait été une action en faveur d'une plus grande égalité homme-femme, car les femmes occupent environ 58 % des emplois à moins de 15 $ l'heure au Québec », comme le rappelle Mélanie Gauvin, porte-parole du Front de défense des non-syndiquéEs.

Pour une obligation de donner l'horaire de travail au moins cinq jours à l'avance

Outre l'augmentation du salaire minimum, la campagne 5-10-15 porte deux autres revendications qui visent à permettre de mieux concilier le travail et la vie personnelle et familiale. D'abord, les organisations membres demandent à ce que les personnes salariées aient le droit de connaître leur horaire au moins cinq jours à l'avance. Dans un monde où les emplois atypiques sont la réalité pour une part de plus en plus importante des travailleuses et travailleurs, l'instabilité des heures de travail entraîne des défis de taille pour la planification de la vie personnelle et familiale et la gestion du budget. « Le gouvernement doit continuer sur la lancée de la récente réforme de la Loi sur les normes du travail (LNT). Celle-ci permet désormais à une personne de refuser de travailler si elle n'est pas avisée à l'intérieur d'un délai de cinq jours. Ce premier gain doit être bonifié. La responsabilité doit être mise du côté de l'employeur avec une règle qui oblige la divulgation de l'horaire à l'avance », d'expliquer Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

Dix jours de congé payé en cas de maladie ou de responsabilités familiales

Actuellement, la Loi sur les normes du travail prévoit seulement deux jours de congé payé lorsque les travailleuses ou travailleurs s'absentent pour raisons familiales ou de santé. Au-delà de deux jours, les personnes salariées doivent choisir : soit s'appauvrir pour se soigner ou s'occuper d'un proche, soit travailler malgré la maladie ou une responsabilité familiale.

« Les chiffres démontrent que ce sont encore aujourd'hui les femmes qui souffrent davantage de cette situation, a expliqué Jacques Létourneau, président de la CSN. En 2016, les femmes se sont absentées en moyenne 74 heures pour des obligations personnelles ou familiales alors que chez les hommes, la moyenne était de moins de 20 heures. L'équité homme-femme s'en trouve lourdement affectée », précise-t-il. Pour contribuer à établir l'équité homme-femme, le gouvernement doit rendre accessibles dix jours de congé payé à toutes et à tous.

La théorie démentie par la réalité

Plusieurs exemples démontrent que l'augmentation du salaire minimum n'a pas les impacts défavorables sur l'emploi que présument certaines théories économiques. Le seuil théorique de 50 % du salaire moyen qui avait été établi, bien que ce dernier était hautement discutable, ne peut certainement plus apparaître comme un critère valable et encore moins représentatif de la réalité du marché du travail. « Surtout, les données choisies par le ministère pour établir le salaire moyen excluent toutes les personnes employées à salaire fixe, ce qui fait baisser lourdement la moyenne, a clarifié Luc Vachon, président de la CSD. S'il y a eu corrélation dans les années 1970 ou 1980 entre le dépassement du ratio de 50 % et la hausse du chômage des jeunes, d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte tels que l'arrivée des baby-boomers sur le marché du travail ou les crises économiques. Le contexte actuel est totalement différent et doit appeler à une autre approche », a-t-il dit.

Richard Perron, président du SPGQ, renchérit : « D'ailleurs, les prévisions de pertes d'emploi lancées par certains opposants de la hausse ne se sont pas concrétisées ailleurs. En Ontario, la hausse du salaire minimum à 14 $ l'heure en janvier 2018 devait, selon eux, provoquer la perte de centaines de milliers d'emplois. Or, on constate en Ontario une croissance de 2 % de l'emploi entre l'année 2017 et le premier trimestre de 2019 alors que la moyenne canadienne est de seulement 1,2 % », a-t-il poursuivi.

Et si l'effet de la hausse sur l'emploi était positif? C'est ce que démontre une étude récente de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS). « On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas quelques pertes d'emploi, mais ça n'a rien à voir avec les prédictions catastrophistes, de mentionner Christian Daigle, président général du SFPQ. En contrepartie, la hausse du salaire minimum à 15 $ l'heure stimulera l'économie locale en ajoutant de 2,2 à 3,4 milliards de masses salariales. Celles et ceux qui en bénéficieront dépenseront leurs revenus supplémentaires pour mieux combler leurs besoins essentiels, plutôt que de les placer dans un paradis fiscal! »

www.cinqdixquinze.org

SOURCE Campagne 5-10-15

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 07:45 et diffusé par :