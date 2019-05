Les Producteurs de grains du Québec accueillent favorablement la bonification de l'assurance récolte





LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) accueillent de manière positive l'annonce du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) concernant la bonification au Programme d'assurance récolte de La Financière agricole. Cette annonce permettra aux producteurs d'assurer la protection de leurs céréales d'automne en cas de mortalité hivernale, une demande des PGQ qui date de plusieurs années, d'autant plus pertinente que les superficies cultivées en blé d'automne ont plus que triplé au cours des 10 dernières années au Québec. D'un même souffle, les PGQ invitent le gouvernement à poursuivre le travail de diagnostic et de soutien en matière de compétitivité du secteur des grains.

Ce changement annoncé par le MAPAQ permettra de couvrir les coûts associés au réensemencement du printemps à la suite d'un hiver ardu qui aura mené à la mortalité de la culture d'automne en raison de la glace, du gel ou de maladies incontrôlables liées au gel. Les détails entourant cette nouvelle protection seront dévoilés en juin et celle-ci sera disponible à compter des semis de l'automne 2019.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 10 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

