L'entourage des enfants coeliaques soumis à une vigilance accrue





À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la maladie coeliaque, une campagne qui invite à prendre des mesures sérieuses pour la santé des coeliaques

MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - Mai est le Mois de la sensibilisation à la maladie coeliaque, et cette année, la Fondation québécoise de la maladie coeliaque (FQMC) revient en force avec sa campagne Coeliaque, c'est sérieux ! La fondation souhaite intensifier ses efforts de sensibilisation autour du rôle essentiel de l'entourage des enfants coeliaques. Soucieuse de mieux les accompagner, la FQMC a développé plusieurs outils d'information disponibles sur le site fqmc.org qui leur permettront de bien comprendre les enjeux liés à la maladie. On y trouve notamment des témoignages de parents racontant comment ils ont été amenés au dépistage de la maladie chez leur enfant ainsi que des renseignements sur son seul traitement, soit le régime strict sans gluten à vie qui représente un défi quotidien pour les enfants atteints, leurs parents et les proches.

« Le gluten, qui rappelons-le est une protéine, se retrouve pratiquement dans tous les produits de boulangerie ainsi que dans une multitude de produits transformés, indique Édith Lalanne, directrice générale de la FQMC. Or, jongler avec un régime sans gluten entre les multiples activités de l'enfant n'est définitivement pas de tout repos. Les parents seront d'ailleurs heureux de connaître les Coup de coeur de la fondation, qui offrent des produits sans gluten facilement repérables dans plusieurs épiceries. La FQMC tient à remercier ses partenaires et rappelle qu'en vous procurant les aliments identifiés des marques Flamingo, Cannelle Boulangerie, Cuisine L'Angélique, Enjoy Life, Dublin's Pub, Canton bouillons et sauces et Oasis Hydra Fruit, vous soutenez la cause des coeliaques. »

L'importance du diagnostic

Parmi les modes alimentaires actuelles, le régime sans gluten demeure une tendance omniprésente. Or, pour les coeliaques, il ne s'agit pas d'une mode ou d'un choix alimentaire, mais bien d'une condition sérieuse et extrêmement délicate. Outre entraîner des carences alimentaires, l'adoption d'un régime sans gluten à l'aveugle, sans diagnostic établi, pourrait nuire au dépistage et au diagnostic de la maladie coeliaque ou de toute autre condition.

La maladie coeliaque touche 1 % de la population, ce qui représente près de 9 000 enfants québécois âgés entre 6 et 12 ans. Les symptômes de la maladie sont nombreux et peuvent apparaître à tout âge. Le Dr Michaël Bensoussan, gastroentérologue à l'hôpital Charles-Le Moyne et papa bienveillant d'une petite fille atteinte de la maladie coeliaque, explique : « Plusieurs symptômes peuvent être observés chez les enfants coeliaques non diagnostiqués, dont notamment un retard de croissance, de l'anémie, de l'atrophie musculaire et de la léthargie. La maladie nuit grandement à la santé et au développement de l'enfant atteint. »

Les activités et outils développés dans le cadre du Mois de la sensibilisation

Toujours soucieuse d'accompagner les enfants et leurs proches à faire des choix sécuritaires, la FQMC a développé plusieurs outils dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie coeliaque :

Un aide-mémoire, présenté par un jeune cheval nommé SABOT, d'où l'acronyme représente les ingrédients à éviter, soit le Seigle, l'Avoine, le Blé, l'Orge et le Triticale. Ce document à conserver avec soi conseille et guide les enfants à faire des choix alimentaires sécuritaires lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison ;

Des témoignages sous forme de capsules vidéo et de textes dans lesquels des parents d'enfants coeliaques témoignent de leur expérience relative au dépistage, au diagnostic et au traitement de la maladie ;

L'affiche Coeliaque, c'est sérieux ! illustre ce qu'est la maladie et permet de mieux la comprendre ;

illustre ce qu'est la maladie et permet de mieux la comprendre ; Des formations sur l'alimentation sans gluten pour la famille et les proches.

La Tour du Stade olympique de Montréal, symbole international de la métropole, se joint également à la cause cette année alors qu'elle s'illuminera en vert, le 16 mai prochain, afin de souligner la Journée mondiale de la maladie coeliaque. Pour soutenir la cause et faire rayonner la campagne, portez le ruban vert ! Vous pouvez vous le procurer sur la boutique en ligne de la fondation à fqmc.org/boutique au coût de 3 $.

Pour plus d'information sur la campagne Coeliaque, c'est sérieux !, sur ses outils ou pour devenir membre de la fondation, rendez-vous sur le site de la FQMC.

À propos de la Fondation québécoise de la maladie coeliaque

Organisme sans but lucratif, la FQMC facilite la vie des coeliaques et de leur entourage. Elle contribue à l'avancement des connaissances entourant le dépistage, le diagnostic, le suivi médical et le traitement de cette condition. La FQMC souhaite être reconnue par les professionnels de la santé, le gouvernement et l'industrie alimentaire comme l'organisme de référence en ce qui a trait à la maladie coeliaque.

SOURCE Fondation québécoise de la maladie coeliaque

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 07:30 et diffusé par :