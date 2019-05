La CAA est nommée parmi les marques les plus fiables au Canada pour une troisième année consécutive





OTTAWA, le 1er mai 2019 /CNW/ - Selon l'édition 2019 du Gustavson Brand Trust Index, publiée aujourd'hui, l'Association canadienne des automobilistes (CAA) se classe au deuxième rang des marques de confiance au Canada, toutes catégories confondues, mais elle est la marque de confiance numéro un dans le domaine de l'assurance.

C'est donc dire que, pour une troisième année consécutive, la CAA se classe dans le top 2 des marques les plus réputées au pays. Elle est aussi arrivée première dans la catégorie de l'assurance l'an dernier et dans la catégorie des voyages il y a deux ans.

« Le maintien de notre classement en dit long sur l'engagement de nos milliers de partenaires à mettre à l'avant-plan les intérêts de nos 6,4 millions de membres », explique Jeff Walker, gestionnaire stratégique principal de la CAA.

« Nos membres savent que nos conseils et services sont fiables et utiles. La CAA est fière d'être un chef de file dans les programmes de récompenses ainsi que dans les services de voyage, d'assurance et - bien évidemment - d'assistance routière », ajoute-t-il.

Réalisée par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria, cette cinquième édition annuelle du Gustavson Brand Trust Index a sollicité plus de 7 200 consommateurs, qui ont évalué 313 marques et entreprises canadiennes de renom appartenant à 26 secteurs de l'économie.

Rappelons que la CAA s'est hissée au premier rang des marques de confiance canadiennes l'an dernier, et au deuxième rang en 2017.

À propos de la CAA

La CAA est une fédération regroupant huit clubs d'automobilistes qui offrent à plus de 6 millions de membres un service d'assistance routière exceptionnel, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurance, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à coeur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

SOURCE Canadian Automobile Association

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 07:11 et diffusé par :