Aleph Objects lance l'imprimante 3D à toute épreuve de prochaine génération LulzBot TAZ





La prochaine génération hautement anticipée de l'imprimante 3D primée LulzBot TAZ 6 a fait ses débuts aujourd'hui. La LulzBot TAZ Workhorse Edition promet de produire des impressions de plus grande dimension, plus rapides, de meilleure qualité, et introduit la compensation de jeu automatique X/Y/Z qui améliore la précision de l'impression.

« Des dizaines de milliers d'utilisateurs et d'analystes de l'industrie du monde entier ont surnommé TAZ le ?workhorse' (bourreau de travail). Comme elle méritait ce nom, nous avons décidé de nous l'approprier », a déclaré Eric Beardslee, directeur du marketing produits chez Aleph Objects.

Comme indiqué par un initié 3D, « Lorsqu'il s'agit des meilleures imprimantes 3D à toute épreuve sur le marché, la TAZ 6 l'emporte haut la main. »

Lisez d'autres évaluations.

Comment la meilleure a été rendue encore meilleure

« Les imprimantes 3D TAZ sont utilisées dans les environnements les plus éprouvants », a commenté Steven Abadie, directeur de la technologie chez Aleph Objects. « Avec la TAZ Workhorse Edition, nous avons invité les commentaires de ceux qui l'utilisent dans ces conditions et réalisé des mises à niveau telles qu'un cadre renforcé et des connecteurs électriques plus robustes assurant une durabilité inégalée, tout en améliorant encore plus la qualité déjà impressionnante de l'impression. »

La chambre de fabrication de la LulzBot TAZ Workhorse Edition est 14 % plus grande que celle de la TAZ 6. Obtenir des impressions plus rapides et de meilleure qualité est plus facile que jamais avec un nouvel axe Z entraîné par courroie et une conception de tête d'impression nouvelle et légère. Une impression utilisant une large gamme de matériaux, y compris des polymères composites à haute résistance à la chaleur et de grande solidité, est désormais possible dès la sortie de l'emballage avec des composants de tête d'impression en acier durci. Une toute nouvelle tête d'impression de conception LulzBot refroidie à 360° améliore la performance du porte-à-faux et du pont.

Pour en savoir plus, consulter la fiche de spécification complète.

Réputée pour sa fiabilité

L'évolution de la TAZ Workhorse Edition, qui résulte de sept itérations sur six ans, a prouvé une chose encore et encore : la gamme LulzBot TAZ d'imprimantes 3D jouit d'une réputation de longue date pour sa solide fiabilité. Avec des millions de pièces de qualité production produites en interne à l'aide de centaines d'imprimantes 3D LulzBot fonctionnant sans arrêt pendant des millions d'heures, sa notoriété de bourreau de travail est devenue un livrable éprouvé dans l'industrie.

Apprenez-en plus sur la LulzBot TAZ Workhorse Edition sur LulzBot.com/workhorse

À propos d'Aleph Objects, Inc.

Aleph Objects, Inc., une société basée dans le Colorado, conçoit et fabrique la gamme primée d'imprimante 3D LulzBot®. LulzBot est une marque de confiance sur les marchés de l'automobile, des produits de consommation, de l'aéronautique/défense, médicaux, et de l'éducation du monde entier. Les valeurs clés de la société Aleph Objects, à savoir un logiciel gratuit, une innovation libre et un matériel open source, permettent aux utilisateurs de modifier de manière unique le logiciel et le matériel afin de concrétiser leur imagination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.LulzBot.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 07:10 et diffusé par :