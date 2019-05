La première édition de Lightspeed Connect à Montréal se déroulera le 11 juin





Billets maintenant disponibles pour la conférence gratuite d'un jour destinée aux détaillants indépendants et aux restaurateurs

MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW Telbec/ - Chef de file dans l'offre de logiciels de point de vente destinés aux détaillants indépendants et aux restaurateurs, Lightspeed annonce aujourd'hui la tenue de son tout premier événement Lightspeed Connect en Amérique du Nord. Cette conférence gratuite d'un jour aura lieu le 11 juin à Montréal, dans l'enceinte historique de la Gare Viger. Élaboré dans un souci d'aider les détaillants et les restaurateurs indépendants à faire croître leur entreprise, Lightspeed Connect offre des activités interactives en compagnie d'experts de l'industrie, des présentations consacrées aux nouvelles technologies, des possibilités de réseautage, la découverte des dernières tendances de l'industrie et plus encore.

Les thématiques des ateliers comprendront :

Les tendances qui façonnent l'avenir des entreprises indépendantes : le président de Lightspeed, JP Chauvet, explore les transformations qui s'opèrent dans les secteurs du commerce de détail et de la restauration. Découvrez comment votre entreprise peut garder une longueur d'avance sur ses concurrents et croître dans des marchés en évolution constante.

le président de Lightspeed, JP Chauvet, explore les transformations qui s'opèrent dans les secteurs du commerce de détail et de la restauration. Découvrez comment votre entreprise peut garder une longueur d'avance sur ses concurrents et croître dans des marchés en évolution constante. Faire croître son entreprise indépendante : un panel regroupant certaines des entreprises montréalaises les plus en vogue. Off The Hook et Grumman 78 font part de précieux conseils et de la vaste expérience acquise depuis la création de leur entreprise. L'animatrice Isabelle Racicot présidera le panel.

un panel regroupant certaines des entreprises montréalaises les plus en vogue. Off The Hook et Grumman 78 font part de précieux conseils et de la vaste expérience acquise depuis la création de leur entreprise. L'animatrice présidera le panel. Étendre l'influence de votre image de marque : des conseils pratiques sur le développement de votre image de marque afin qu'elle communique le bon message à votre public cible. Dans un atelier conçu pour vous offrir des conseils utiles au quotidien, l'agence Folk Strategies vous partagera des astuces et les meilleurs trucs du métier.

«?En songeant aux 14 ans d'expérience de Lightspeed dans les secteurs du commerce de détail et de la restauration, nous y avons vu une occasion de partager nos connaissances avec les propriétaires d'entreprises, en les guidant et en les outillant pour les aider à se hisser au sommet?» affirme Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. «?Avec la tenue de Lightspeed Connect en Amérique du Nord, nous espérons être en mesure d'inspirer les entreprises et de les préparer à ce qui se profile à l'horizon : des nouveautés technologiques en matière de navigation à la satisfaction des demandes des clients pour créer des expériences personnalisées.?»

Tous les détails sur l'événement Lightspeed Connect :

Mardi 11 juin 2019

Espace Gare Viger, 755 rue Berri, Montréal, QC, H2Y 3E5

9 h - 17 h : activités interactives au programme

17 h - 19 h : visite guidée du siège social de Lightspeed à la Gare Viger, dans laquelle se trouvaient jadis une gare et un hôtel de luxe, suivie d'un cocktail de réseautage.

Stationnement gratuit et accès facile aux transports en commun

Après plus de quatre éditions en Europe et après y avoir accueilli des milliers d'invités, Lightspeed Connect ne connaît plus de frontières.

À propos de Lightspeed

Son siège social étant situé à Montréal au Canada, Lightspeed est une plateforme d'affaires infonuagique destinée aux petites et moyennes entreprises, leur offrant des fonctionnalités clés permettant de vendre sur différents réseaux, de gérer leurs activités, de fidéliser leur clientèle, d'accepter des paiements et de faire croître leur entreprise. Lightspeed est utilisée dans plus de 100 pays, par des commerces de quartier où les gens vont magasiner et manger. Fondée en 2005 et figurant depuis 2019 parmi les 10 plus importants PAPE technologiques à la Bourse de Toronto, Lightspeed compte plus de 700 employés dans ses bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour de plus amples renseignements, visitez le : http://fr.lightspeedhq.com/

