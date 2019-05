Bausch + Lomb Canada appuie les Moments qui comptent avec sa campagne Je prends mes yeux à coeur lors du Mois de la santé visuelle





Un partage = 1 $ d'investissement dans Vaincre la cécité Canada



TORONTO, le 1er mai 2019 /CNW/ - Ce mois-ci, Mois de la santé visuelle, Bausch + Lomb Canada lance la campagne Je prends mes yeux à coeur afin d'encourager les Canadiens à se joindre au mouvement pour la santé des yeux et à financer la recherche essentielle à cet égard. En vue d'informer et de responsabiliser les Canadiens à ce sujet en les sensibilisant davantage à l'aide de partages sur les médias sociaux, Bausch + Lomb Canada fera don de 1 $ pour chaque partage d'un message identifié #Jeprendsmesyeuxacoeur à Vaincre la cécité Canada, le plus important fonds de recherche privé sur la vision au Canada.

Aujourd'hui au Canada, une personne sur 7 développera une maladie oculaire grave au cours de sa vie.1 Toutes les 12 minutes, une personne au Canada commence à perdre la vue.2 De plus, on s'attend à ce que la prévalence des cas de perte de vision augmente de près de 30 % au cours de la prochaine décennie.3

Pour faire connaître l'importance de la santé des yeux et encourager les Canadiens à appuyer cette cause, Bausch + Lomb Canada mènera des campagnes sur les médias sociaux Twitter, Instagram et Facebook à l'aide du hashtag #Jeprendsmesyeuxacoeur pendant tout le mois de mai. On encouragera les Canadiens à se joindre au mouvement et à participer à la conversation en partageant des messages éducatifs et motivants sur les soins de la vue. Les Canadiens peuvent également faire une différence en incitant leurs parents et amis à se concentrer sur la santé de leurs yeux et à être proactifs à ce sujet pendant le mois de mai.

«À l'heure actuelle, 5,5 millions de Canadiens souffrent d'une maladie oculaire les exposant à une perte de vision», souligne Lorenzo Santini, vice-président et directeur général de Bausch + Lomb Canada. L'objectif du mouvement #Jeprendsmesyeuxacoeur est de susciter une prise de conscience et de recueillir des fonds afin d'améliorer la santé visuelle des Canadiens. Forts d'une sensibilisation accrue et d'un meilleur engagement envers les bienfaits d'être proactifs en matière de santé visuelle, Bausch + Lomb Canada et les Canadiens pourront changer les statistiques sombres actuelles sur la santé des yeux et un plus grand nombre de gens pourront protéger la précieuse puissance de leur vision.»

«L'association de Bausch + Lomb Canada et de Vaincre la cécité Canada permettra d'accroître la prise de conscience et d'investir dans des programmes de soins de la vue par le biais d'un partage valant un don de 1 $ dans le cadre de la campagne #Jeprendsmesyeuxacoeur», a ajouté M. Santini. «Cette campagne est un autre témoignage de l'engagement de Bausch + Lomb Canada à titre d'entreprise qui, depuis plus de 165 ans, aide les gens à mieux voir pour mieux vivre.»

«Comme les découvertes découlant de la recherche deviennent aujourd'hui des traitements, il est possible de prévenir trois cas de perte de vision sur quatre. C'est la raison pour laquelle il est si important que les Canadiens deviennent proactifs en matière d'examens réguliers des yeux», a déclaré Doug Earle, président-directeur général de Vaincre la cécité. «À titre d'organisme voué à sensibiliser davantage et à recueillir des fonds pour la recherche, nous sommes emballés de nous associer à Bausch + Lomb Canada lors de la campagne #Jeprendsmesyeuxacoeur. La campagne #Jeprendsmesyeuxacoeur non seulement incitera les Canadiens à protéger leur vision, elle contribuera également à financer la recherche essentielle sur les maladies oculaires menant à la cécité qu'une prévention précoce ne permet pas de prévenir.»

Pour en apprendre davantage, visitez Jeprendsmesyeuxacoeur.ca et FightingBlindness.ca, et rappelez-vous de consulter régulièrement un professionnel de la vue pour vous faire examiner les yeux.

À propos de Bausch + Lomb

Bausch + Lomb, une division de Bausch Health Companies Inc., est un chef de file mondial en santé oculaire ayant pour seule mission d'aider les gens à mieux voir pour mieux vivre. Ses principaux domaines d'activité comprennent les produits en vente libre, les compléments alimentaires, les produits de soins oculaires, les produits pharmaceutiques ophtalmiques, les lentilles cornéennes, les produits d'entretien des lentilles cornéennes et les dispositifs et instruments de chirurgie ophtalmique. Bausch + Lomb met au point, fabrique et commercialise l'un des portefeuilles de produits les plus complets de l'industrie, disponible dans plus de 100 pays. Pour de plus amples renseignements, consultez www.Bausch.ca

À propos de Vaincre la cécité Canada

Vaincre la cécité Canada (VCC) est le plus important fonds de recherche privé sur la vision au Canada. La recherche étant au coeur de ses activités, VCC a versé plus de 40 millions de dollars à la recherche de traitements et thérapies visant à contrer les maladies oculaires menant à la cécité. Grâce à l'appui de ses généreux donateurs, VCC a financé plus de 200 bourses de recherche ayant mené à environ 600 découvertes dans des domaines tels que les cellules souches, les thérapies neuroprotectrices, les technologies, les produits pharmaceutiques et la thérapie génique. Visitez fightingblindness.ca ou appelez au 1-800-461-3331 pour obtenir de plus amples renseignements.

