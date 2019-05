/R E P R I S E -- Avis aux médias - Convocation de presse - Présentation d'une motion pour récompenser les automobilistes responsables/





NOTE IMPORTANTE :

À cause du déménagement de la salle de presse de l'hôtel de ville,

notre conférence se tiendra à l'édifice Chaussegros-de-Léry.

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - M. Lionel Perez, chef d'Ensemble Montréal, et M. Francesco Miele, leader adjoint et porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'urbanisme, vous invitent à une conférence de presse où ils présenteront une motion visant à amoindrir le choc de la hausse des tarifs des contraventions de stationnement et à récompenser les automobilistes responsables.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Conférence de presse



Quand : Mercredi, le 1er mai, à 10h00



Où : Édifice Chaussegros-de-Léry - 303, rue Notre-Dame Est, 6e étage

Salle 6A.35

