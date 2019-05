Noble® continue d'améliorer l'accès des patients avec le lancement de son innovante plateforme de dispositif d'entraînement YpsoMate®





Noble, le leader mondial des solutions de formation aux dispositifs médicaux, des stratégies de prise en charge des patients et du développement de produits multi-sensoriels pour les plus grandes marques pharmaceutiques au monde, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle plateforme de formation aux injections basée sur les dispositifs YpsoMate 1 ml et 2,25 ml visant à contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients et des résultats en matière de santé.

Étant donné que 49 pour cent des patients auxquels on a prescrit des traitements basés sur des injections ne reçoivent pas de formation dans le cabinet d'un prestataire de santé et que 90 pour cent des informations liées au traitement sont oubliées en l'espace d'une semaine, il est important pour les marques d'adopter une approche globale afin de garantir que les patients soient familiers et aient confiance dans l'utilisation de leur appareil, comprennent leur état et leur plan de traitement et continuent de suivre leur traitement. Les solutions de formation et de prise en charge de Noble vont exactement dans ce sens, en fournissant aux patients toute une panoplie d'outils et matériels de soutien pédagogique pour n'importe quel traitement, apprentissage et autres lacunes qu'ils peuvent avoir.

« Dans le cadre de notre engagement à améliorer le cheminement des patients et à assurer un accès aux meilleurs dispositifs de formation, nous avons adopté une approche proactive pour développer cette nouvelle plateforme de formation aux injections », a déclaré Jeff Baker, PDG de Noble. « Bien que la nouvelle plateforme se présente exactement comme le véritable dispositif, elle est différente dans le sens où elle incorpore de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques de base innovantes de l'appareil développées en vue de fournir aux patients une expérience simulée hyper réaliste des injections. »

La plateforme de formation pratique et avant-gardiste YpsoMate de Noble ? qui est centrée sur un dispositif central réinitialisable et préconfiguré avec tout un éventail d'options pour la vitesse du piston ? bénéficie aux marques en offrant une qualité supérieure, une commercialisation plus rapide (incluant une utilisation dans les essais cliniques et un projet de lancement commercial) sans nécessiter de dépense en capital pour l'outillage. Dans le même temps, les utilisateurs bénéficieront du fait d'avoir un système de formation et de prise en charge complet et stimulant, fournissant aux prestataires de soins de santé une ressource interne pour éduquer les patients et offrant à ces derniers une solution interne pour des séances d'entraînement multi-usages et une formation personnelle interactive à la demande.

« Nos recherches nous ont permis de découvrir que les patients disposant de dispositifs de formation étaient davantage engagés et s'entraînaient plus avant une injection que ceux qui ne disposent pas de simulateur », a ajouté M. Baker. « Avec des périodes plus longues entre les auto-injections, le fait de donner aux patients la possibilité d'avoir des rappels avant une injection renforcera la confiance des utilisateurs pour une utilisation correcte d'un appareil. Nous pensons que l'autonomisation des patients ? pour qu'ils soient davantage impliqués dans la gestion de leur santé ? conduira à des améliorations en termes d'adhésion et de résultats pour la santé. »

À propos de Noble

Fondé en 1994, Noble® est le leader mondial des solutions de formation aux dispositifs médicaux, des stratégies de prise en charge des patients et du développement de produits multi- sensoriels pour les plus grandes marques pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie au monde. S'efforçant d'être un moteur de l'innovation, Noble travaille en étroite collaboration avec les équipes des marques, des appareils médicaux et en charge de la commercialisation pour développer des solutions clés en main qui améliorent la prise en charge et l'adhésion, procurant de la valeur aussi bien aux clients qu'aux patients. Pour plus d'informations, consultez le site www.GoNoble.com.

