AMC : Rendre hommage aux médecins, aujourd'hui et tous les jours

OTTAWA, le 1er mai 2019 /CNW/ - En cette Journée nationale des médecins au Canada, c'est le moment de rendre hommage à nos médecins qui travaillent sans relâche à offrir les meilleurs soins possible à toute la population du pays. Chaque jour, ces femmes et ces hommes pratiquent la médecine dans des cliniques, des hôpitaux, des salles d'urgence et des salles d'opération, et au sein de leurs collectivités. En plus de prodiguer des soins aux patients, les médecins mènent des travaux de recherche, font de nouvelles découvertes et contribuent à faire progresser la médecine au Canada et dans le monde entier. Beaucoup occupent des postes de leadership dans les hôpitaux, les régies de la santé et l'administration publique. On s'attend à ce que les médecins représentent les patients, défendent la qualité des soins et préconisent de saines politiques de santé publique.

La Journée nationale des médecins est l'occasion de réfléchir à la profession médicale, à sa situation actuelle et à son orientation future. La force de notre profession réside dans notre engagement envers la société et dans notre objectif commun : nous attaquer aux maux, promouvoir les solutions et, surtout, fournir des soins aux personnes dans le besoin.

En cette Journée nationale des médecins, remercions les médecins du Canada pour les soins qu'ils et qu'elles prodiguent à la population, aujourd'hui et tous les jours.

Dre Gigi Osler

Présidente de l'AMC

Créée à Québec en 1867, l'Association médicale canadienne (AMC) rassemble 85 000 médecins autour de questions nationales liées à la santé et à la médecine. La noble tradition de représentation de l'AMC a mené à certains des plus importants changements dans les politiques de santé au Canada. Pour les années à venir, l'AMC concentrera ses efforts sur la promotion de la santé de la population et du dynamisme de la profession médicale.

