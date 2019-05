/R E P R I S E -- Avis aux médias - La campagne 5-10-15 en action/





Mercredi 1er mai : Journée internationale des travailleuses et des travailleurs

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la journée internationale des travailleuses et des travailleurs, les représentantes et représentants de la campagne 5-10-15 composée du Front de défense des non-syndiquéEs, du Collectif pour un Québec sans pauvreté, de la CSQ, de la CSN, de la CSD, du SPGQ et du SFPQ tiendront un point de presse et procéderont à la distribution de tracts dans le but d'informer et de sensibiliser la population et le gouvernement quant à l'importance de hausser le salaire minimum à 15 $ l'heure.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la campagne 5-10-15



Quand : Mercredi 1er mai à 7 h 45



Où : Métro Papineau, à l'angle des rues Sainte-Catherine et Cartier



Qui : Mélanie Gauvin, porte-parole du Front de défense des non-syndiquéEs

Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Jacques Létourneau, président de la CSN

Luc Vachon, président de la CSD

Richard Perron, président du SPGQ

Christian Daigle, président général du SFPQ

Source : campagne 5-10-15, www.cinqdixquinze.org

