La Caisse d'économie solidaire Desjardins s'active dans une stratégie de transition écologique juste et propulse l'économie sociale





MONTRÉAL, le 1er mai 2019 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle, la Caisse d'économie solidaire Desjardins a accueillie 272 membres, partenaires et amis pour sa reddition de compte annuelle.

Actif et volume d'affaires à la hausse

En 2018, l'actif de la Caisse a franchi le cap du milliard de dollars, en hausse de 16 %, la plus forte croissance annuelle de l'actif en 16 ans, soit depuis 2002. « Pour nous, c'est un indicateur de la santé de l'économie sociale au Québec », commente Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire. « C'est aussi une étape symbolique démontrant notre capacité à mettre la finance au service d'une société juste, solidaire et durable », ajoute Gérald Larose, président du conseil d'administration de la Caisse. Le volume d'affaires dépasse les 2 G$, une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente.

Sociétariat en hausse

En 2018, la Caisse a accueilli près de 500 nouveaux membres citoyen.nes dont la moitié avait 35 ans ou moins. S'y sont ajoutés plus de 300 nouveaux comptes d'entreprises et d'associations. « Nos cibles - l'urgence climatique, la pénurie de logements, l'inclusion sociale, l'épanouissement de notre culture - sont tout autant de préoccupations qui exigent un engagement continu et qui attirent nos nouveaux membres », souligne Marc Picard. Au total, la principale institution financière en économie sociale au Québec compte 14 582 membres, dont 11 114 citoyen.nes et 3468 associations, entreprises collectives et syndicats.

Investissement responsable dans l'économie sociale

Au 31 décembre 2018, la Caisse d'économie solidaire, spécialisée en investissement responsable et en financement de l'économie sociale, investissait 586 M$ dans l'économie sociale du Québec (+ 7,6 % par rapport à 2017), dont 379 M$ pour rénover et construire des logements sociaux et communautaires (+ 12 % depuis 2017). L'épargne des membres atteignait 959 M$ (+ 18 % par rapport à 2017).

Partenariats innovateurs

En 2018, la Caisse d'économie solidaire et trois fondations privées - Fondation McConnell, Fondation Lucie et André Chagnon, Fondation Mirella et Lino Saputo - ont conclu un partenariat inédit. La Garantie solidaire, un nouvel accès au crédit, permet d'injecter 15 M$ dans l'économie sociale et l'action communautaires. Trois organismes - Buffet Accès Emploi, ALPABEM et Pépinière Espaces collectifs - ont bénéficié de la Garantie solidaire pour réaliser des projets qui n'auraient pu l'être autrement.

Le programme Jeunes entreprises collectives s'étend à tout le Québec. Grâce à une contribution du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins, la Caisse pourra offrir annuellement 60 bourses de 3 000 $ pour de nouvelles entreprises collectives qui sont choisis par partenaires locaux spécialisés dans l'accompagnement d'entreprises

La Caisse a soutenu le dépôt des projets de ses membres au Fonds de 100 $ du Mouvement Desjardins. Pas moins de 16 organisations ont reçu une contribution totale de Desjardins de plus de 3 M $ à laquelle s'ajoute115 000 $ provenant de la Caisse d'économie solidaire.

Ristourne collective

En 2018, la Caisse a redistribué plus de 1 M$ en ristourne collective, dons et commandites pour soutenir 307 projets collectifs de partout au Québec.

Urgence climatique

Les membres présents en assemblée générale ont reçu l'artiste Dominic Champagne et l'écosociologue Laure Waridel pour présenter le Pacte pour la transition. Les membres de la Caisse ont entériné la décision du conseil d'administration de la Caisse qui avait signé le Pacte pour la transition et adhéré à la Déclaration d'urgence climatique.

Rendez-vous solidaire

À l'issue de l'assemblée générale, au Rendez-vous solidaire annuel, la Caisse et le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ont annoncé la création du Prix François-Saillant. Cette bourse annuelle reconnaîtra des initiatives collectives pour améliorer le doit à un logement décent.

Événement équitable et écoresponsable

Pour l'organisation de son assemblée générale annuelle et Rendez-vous solidaire 2019, la Caisse a obtenu pour une deuxième fois une certification écoresponsable du plus haut niveau 5 sur 5, selon la norme du Bureau de normalisation du Québec. L'équipe de logistique a réussi à limiter la quantité de déchet produit à 1,74g par personne. Un exploit ! S'ajoute une première désignation événement équitable. Nous avons favorisé l'accès à nos membres en offrant le transport collectif et le covoiturage. De plus, WEBTV diffusait en direct. Vous pouvez aussi visionner l'AGA et le Rendez-vous solidaire sur webtv.coop.

Caisse d'économie solidaire

La Caisse d'économie solidaire Desjardins est la coopérative financière des mouvements sociaux, des entreprises collectives et des citoyens engagés pour une économie sociale et durable.

Le rapport annuel, les états financiers et plus d'information sur la bourse François-Saillant sont publiés à l'adresse www.caissesolidaire.coop.

SOURCE Caisse d'économie solidaire Desjardins

Communiqué envoyé le 1 mai 2019 à 06:00 et diffusé par :