Staples Canada/Bureau en Gros et FedEx font équipe pour offrir les services de FedEx dans tous les magasins Staples/Bureau en Gros au Canada





Déploiement par un géant de l'expédition du plus vaste volet de services au détail au Canada, en réponse à l'expansion du commerce en ligne

MISSISSAUGA, ON, le 1er mai 2019 /CNW/ - Federal Express Canada Corporation (FedEx Express Canada), une filiale de FedEx Corp. (NYSE : FDX), vient d'annoncer le plus grand déploiement de services au détail au Canada de son histoire. En effet, une entente a été conclue avec Staples Canada/Bureau en Gros en vue d'accueillir dans chacun des 305 magasins de l'entreprise au Canada un ExpédiCentre FedEx accréditéMC avec services complets. Cette entente porte le nombre de comptoirs de détail de FedEx à 1 003.

Les ExpédiCentres FedEx accrédités seront progressivement déployés dans les magasins Staples/Bureau en Gros au Canada et offriront immédiatement des services de dépôt. Les services de ramassage et de retenue à un centre FedEx, de même que les services d'expédition intérieure et internationale par FedEx Express et FedEx Ground, seront offerts aux magasins à l'automne 2019, à temps pour la période de magasinage des Fêtes.

« Avec plus de 300 magasins au pays, Staples/Bureau en Gros est une destination toute naturelle pour la majorité des Canadiens qui ont besoin de services d'expédition, explique David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. Que vous souhaitiez expédier des colis ou en ramasser, ils seront en sécurité, grâce à la solution qu'offre notre alliance avec FedEx. »

Pour répondre aux besoins croissants du commerce en ligne, FedEx explore de façon continue de nouveaux modèles, avions et véhicules de livraison, de même que de nouvelles technologies, en vue de mieux servir ses clients en déplacement et ceux qui utilisent diverses plateformes numériques. L'alliance avec Staples Canada/Bureau en Gros fait partie de ces nouvelles façons de faire et contribue à faciliter l'expédition et la réception de colis pour les clients.

« En tant que pivot de l'économie du commerce électronique, FedEx est toujours à la recherche de nouvelles manières d'investir dans des solutions profitables pour ses clients », a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. Notre alliance stratégique avec Staples/Bureau en Gros élargit notre présence au détail au Canada et décuple les possibilités pour les cyberconsommateurs et les PME canadiennes. »

Staples Canada/Bureau en Gros se transforme actuellement en entreprise du travail et de l'apprentissage, et l'entente conclue avec FedEx favorise l'expansion de ses services professionnels et du travail pour appuyer la réussite des entrepreneurs et des petites entreprises. Grâce à l'ajout de FedEx à sa gamme de services, l'entreprise peut maintenant offrir à ses clients des fournitures d'expédition, de même que des services d'emballage et d'expédition en un seul et même endroit.

« Staples/bureau en Gros est une marque connue et respectée des Canadiens. Les possibilités offertes par notre alliance déboucheront sur une meilleure expérience de commerce en ligne pour davantage de consommateurs, a ajouté Lisa Lisson. Cette collaboration élargit l'accès aux marchés mondiaux pour les entreprises canadiennes et leurs clients, tout en offrant la sécurité et la paix de l'esprit. »

Présente dans plus de 220 pays et territoires, FedEx livre en moyenne 15 millions de colis par jour et peut livrer un envoi du Canada à destination de 99 % du PIB mondial.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à être un partenaire dynamique et inspirant pour tous ses clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur Bureauengros.com. En tant que société fermée dont le siège social est situé près de Toronto, en Ontario, Staples Canada/Bureau en Gros est déterminée à aider les clients, les entrepreneurs, les éducateurs, les étudiants et les parents à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) offre à ses clients et aux entreprises du monde entier un large éventail de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. La compagnie, qui a des revenus annuels de 69 milliards de dollars, fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses sociétés en exploitation gérées en collaboration, qui font face à la concurrence de façon collective sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige des 450 000 membres de son équipe qu'ils restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière dont FedEx fait le lien entre les gens et les possibilités partout dans le monde, visitez about.fedex.com.

