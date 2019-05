SolidCAD continue d'étendre sa présence dans l'Ouest du Canada grâce à l'acquisition de Summit Technologies





TORONTO, le 1er mai 2019 /CNW/ - SolidCAD, l'un des plus importants partenaires Autodesk Platinum et le principal fournisseur de services professionnels et de solutions technologiques au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Summit Technologies. Établie à Vancouver, en Colombie-Britannique, Summit Technologies constitue depuis plus de dix ans un chef de file dans l'Ouest canadien, offrant des services d'implémentation, de formation et de soutien pour les logiciels liés au domaine de la modélisation des données du bâtiment (BIM). L'entreprise est reconnue comme un Partenaire Autodesk Gold fortement engagé dans l'avancement des dernières technologies BIM et CAD au sein de la communauté dédiée à la conception de bâtiments. SolidCAD est très heureuse de cette nouvelle acquisition et est impatiente d'accroître son équipe de professionnels, en plus d'étendre sa présence dans l'Ouest du Canada pour mieux répondre aux besoins spécifiques du marché AEC local.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons le personnel de Summit Technologies au sein de l'équipe SolidCAD » a déclaré Michael Kugan, Président de SolidCAD. « Il s'avère impératif de continuer d'offrir à tous nos clients à travers le Canada un niveau de soutien supérieur, ainsi qu'une expertise de qualité en matière de produits. Cet ajout à notre offre de solutions Autodesk déjà approfondie nous procure un avantage concurrentiel ainsi qu'une meilleure opportunité de fournir des services supérieurs spécifiquement conçus pour les secteurs de l'architecture, l'ingénierie et la construction. »

« L'industrie de l'architecture, l'ingénierie et la construction est devenue de plus en plus complexe et les technologies qui y sont reliées ont évolué au même rythme » a affirmé Bob Heyman, Président de Summit Technologies. « La profondeur et l'étendue de l'expertise du personnel de SolidCAD permettra à nos clients d'améliorer leur exploitation des technologies et de poursuivre leur croissance dans leurs domaines respectifs. Je suis confiant que nous continuerons d'offrir le même niveau de qualité de service auquel nos clients s'attendent de notre part. »

À propos de SolidCAD

SolidCAD opère depuis plus de 28 ans en tant que l'un des plus importants partenaires Autodesk en Ontario. En 2015, Cansel a fusionné sa division Autodesk en Ontario avec les opérations de SolidCAD. En 2017, SolidCAD et Cansel se sont réunies pour former une seule organisation nationale, nouvellement connue sous le nom de SolidCAD, une compagnie Cansel. SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil et le secteur manufacturier. Nous sommes un centre de formation agréé, employant la plus importante équipe d'experts en technologies de l'industrie au Canada, disponible dans tous les fuseaux horaires et dans les deux langues officielles. fr.solidcad.ca

À propos de Summit Technologies Ltd.

Un important fournisseur de logiciels et de services de consultation liés à la modélisation des données du bâtiment (BIM), Summit Technologies se consacre à améliorer la manière de concevoir, construire et exploiter les bâtiments. Notre équipe d'experts de l'industrie, provenant des secteurs de l'architecture et l'ingénierie, manifeste un engouement pour la technologie et porte une attention singulière au cycle de vie des bâtiments. Un Partenaire Autodesk Gold, Summit Technologies a contribué, au cours des dix dernières années, à l'avancement de l'utilisation des technologies BIM et CAO dans l'Ouest canadien.

