Le China-Italy Philanthropy Forum ouvre une nouvelle ère de la philanthropie en Chine et en Italie





SHENZHEN, Chine, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Le China-Italy Philanthropy Forum (CIPF) a été organisé conjointement par le China Global Philanthropy Institute (CGPI), TOChina Hub et la China Development Research Foundation (CDRF) dans le but de promouvoir les Nouvelles routes de la soie, lesquelles renforcent les échanges et la coopération philanthropiques entre les deux pays. L'East-West Philanthropists Summit du CIPF s'est tenu à l'Académie des sciences des Lyncéens à Rome, du 20 au 23 mars dernier.

En tant que co-présidents honoraires du forum, Romano PRODI, ancien Président de la Commission européenne et ancien Premier Ministre d'Italie, et MA Weihua, président du CGPI et ancien gouverneur de China Merchants Bank, ont pris part, le 22 mars dernier, à un dîner d'État organisé par le Président italien Sergio MATTARELLA. Lors de son allocution, le Président MATTARELLA a déclaré : « La création du CIPF, tout comme la série d'accords gouvernementaux et commerciaux qui doivent être signés demain, témoignent pleinement du vif intérêt que nos deux pays manifestent en faveur d'un développement de leurs liens de coopération. »

Le 23 mars, WANG Zhenyao, Président du CGPI, FANG Jin, secrétaire général adjoint de la CDRF, et Giovanni ANDORNINO, directeur de TOChina Hub, ont signé un protocole d'accord relatif à la création du CIPF en vue d'une coopération de longue durée en matière de philanthropie. Le Premier Ministre italien Giuseppe CONTE a assisté à la cérémonie. Ce protocole d'accord était le seul en matière de philanthropie sur les 19 accords intergouvernementaux qui ont été signés ce jour-là. Cet événement a été le point d'orgue inédit des échanges philanthropiques entre les deux pays.

Par ailleurs, l'East-West Philanthropists Summit du CIPF a été une grande réussite. Plus de 30 représentants des deux pays, issus du monde de la politique, de la philanthropie, des affaires, des arts et de l'université, ont assisté à l'événement. Ce dernier a été l'occasion de lancer l'East-West Philanthropy Circle qui vise une action concertée des plus grandes familles philanthropiques dans le monde, et de l'International Philanthropic Innovation Circle, qui vise à « unir les jeunes philanthropes dans le monde afin d'innover pour le bien » dans le cadre de l'East-West Philanthropy Forum (EWPF), qui est la plateforme d'échange et de collaboration la plus dynamique pour les philanthropes d'Orient et d'Occident qui s'intéressent aux grands enjeux écologiques et sociaux de notre temps à travers le monde. À cette occasion, les représentants des philanthropes chinois et italiens se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour organiser la formation du personnel, concrétiser la protection de l'environnement, garantir la protection du patrimoine culturel immatériel et soutenir l'héritage philanthropique familial dans le cadre du CIPF et de l'EWPF.

