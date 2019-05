C'est le Mois du vélo au Québec!





MONTRÉAL, 01 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec invite la population à prendre part à la 5e édition du Mois du vélo , qui se déploiera en mai à travers le Québec. Pour célébrer le début de la belle saison, Vélo Québec encourage les Québécois à participer au Défi du Mois du vélo et à prendre part aux activités vélo organisées dans leur région. Le Mois du vélo est également l'occasion de rappeler à tous ? piétons, cyclistes et automobilistes ? l'importance d'un partage harmonieux de la route.

Le Défi du Mois du vélo 2019 : plus de 8000 $ en prix à gagner!

Le Défi du Mois du vélo est une compétition amicale et gratuite visant à encourager la population à découvrir à quel point il est facile et agréable de se déplacer à vélo. Du 1er au 31 mai, les participants sont invités à rouler au moins 10 minutes à vélo, à enregistrer leurs déplacements sur la plateforme du Défi et, surtout, à encourager leur entourage à faire de même! Il est possible de s'inscrire à titre individuel ou entre collègues, au nom d'une organisation. À gagner : plus de 8000 $ en prix! Pour participer au défi, cliquez ici.



En plus du Défi, le Mois du vélo propose de nombreuses activités vélo organisées pour l'occasion dans plusieurs régions du Québec.

Pour amorcer la saison en toute sécurité et mieux partager la route!

Même si le nombre de cyclistes quatre saisons continue de croître, pour plusieurs, le mois de mai constitue un retour en selle. Afin d'amorcer la saison du bon pied, les cyclistes sont invités à consulter les trucs et conseils disponibles sur la page web du Mois du Vélo.

Vélo Québec profite aussi de l'occasion pour rappeler aux cyclistes que Sur la route, notre sécurité est liée à celle des autres . Cette campagne, lancée à l'automne dernier et qui se poursuivra au cours des prochains mois, aborde la question du partage de la route et vise à sensibiliser les cyclistes aux comportements à adopter et aux règles à suivre pour rouler en sécurité.

« À Vélo Québec, la sécurité est au coeur de nos préoccupations, et nous agissons sur tous les fronts pour que chacun puisse circuler à vélo en toute sérénité. Parallèlement à nos efforts pour obtenir de meilleures infrastructures cyclables, un Code de la sécurité routière adapté au vélo et une cohabitation plus harmonieuse avec les véhicules lourds, nous croyons que les cyclistes, par leurs comportements, font eux aussi partie de la solution », souligne Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Pour voir la vidéo et les GIF de la campagne, consultez partagelaroute.com

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

À propos du Mois du vélo

Le Mois du vélo au Québec est une campagne de Vélo Québec mise en oeuvre dans le cadre du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. Le projet est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert. Vélo Québec tient aussi à remercier toutes les collectivités, organisations et partenaires qui s'impliquent dans la promotion de la campagne du Mois du vélo ou en réalisant des activités dans leur milieu. Pour suivre le Mois du vélo sur les médias sociaux : #moisduvelo

À propos de la campagne Sur la route, notre sécurité est liée à celle des autres

Cette campagne, conçue par l'agence de création LG2, est une initiative de Vélo Québec rendue possible grâce au soutien du ministère des Transports, par l'entremise du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, et bénéficie également de l'appui de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), du Groupe Robert, Bixi Montréal, Groupe Capitales Médias et La Presse+.

