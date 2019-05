/R E P R I S E Invitation aux journalistes - Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - La CNESST convie les médias à son Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2019/





QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les représentants des médias à faire une incursion dans le monde de la prévention le 1er mai prochain lors du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2019. Un millier d'employeurs, de travailleurs et travailleuses, et de spécialistes en prévention des accidents du travail y sont attendus, pour une journée de conférences et de découvertes.

QUOI : Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2019



OÙ : Centre des congrès de Québec 1000, boul. René-Lévesque Est



QUAND : Mercredi 1er mai 2019



À QUELLE HEURE : Salon d'exposition : 7 h à 15 h 30 Ouverture officielle : 8 h 15 à 9 h 30 Conférences : 8 h 15 à 16 h 15

Au programme

Ouverture officielle en présence notamment de la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, M me Manuelle Oudar .

. L'ouverture officielle sera suivie d'une conférence de Mylène Paquette, navigatrice ayant traversé l'Atlantique à la rame en solitaire . Une aventure humaine qui va bien au-delà de l'exploit sportif!

. Une aventure humaine qui va bien au-delà de l'exploit sportif! Une sélection de 15 conférences sur les meilleures pratiques et les innovations en santé et sécurité du travail : la légalisation du cannabis, l'industrie 4.0, les risques associés aux lasers, le cadenassage d'équipement mobile, et plus encore.

sur les meilleures pratiques et les innovations en santé et sécurité du travail : la légalisation du cannabis, l'industrie 4.0, les risques associés aux lasers, le cadenassage d'équipement mobile, et plus encore. Un salon réunissant près de 100 fournisseurs de produits et services destinés aux entreprises de toutes tailles.

de produits et services destinés aux entreprises de toutes tailles. Des spécialistes de la CNESST sur place pour répondre aux questions sur la santé et la sécurité du travail ainsi que sur les normes du travail et l'équité salariale.

sur place pour répondre aux questions sur la santé et la sécurité du travail ainsi que sur les normes du travail et l'équité salariale. Des démonstrations et des activités interactives

« S'outiller. Prévenir. »

Qu'ils soient mortels ou non, les accidents du travail sont vite arrivés et souvent lourds de conséquences. Pour aider les employeurs et les travailleurs à rendre leurs milieux de travail toujours plus sécuritaires, la CNESST met en place différents moyens dont le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail, qui offre des solutions adaptées tant aux PME qu'au grandes entreprises et aux organisations. Lieu privilégié d'échanges et d'apprentissage, l'événement a lieu chaque année, au printemps à Québec et à l'automne à Montréal.

Vidéo promotionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=ln5KTjqEVdg

Site Web : http://www.grandrendezvous.com/index.php/accueil

