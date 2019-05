Avis aux médias : Facebook Canada lance la tournée Civic Boost





Facebook souligne l'engagement civique, les petites entreprises et l'innovation en matière de nouvelles locales avec une tournée dans tout le Canada

HALIFAX, le 1er mai 2019 /CNW/ - Le jeudi 2 mai 2019, la tournée Civic Boost de Facebook sera lancée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec des arrêts un peu partout au pays, y compris Ottawa (Ontario), Montréal (Québec), Oshawa (Ontario), Vancouver (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta). Axée sur l'engagement civique, le succès des petites entreprises et l'innovation en matière de nouvelles locales, cette tournée est une façon de promouvoir l'engagement de Facebook de protéger l'intégrité des élections à l'échelle de notre famille d'applications tout en soutenant la croissance économique dans l'ensemble du Canada. Chaque événement comprend des séances de formation présentées par des experts de Facebook et Instagram pour les candidats politiques, les petites entreprises et les éditeurs de médias sur les meilleures pratiques et les stratégies de réussite.



Dans le cadre de l'Initiative canadienne pour l'intégrité électorale de Facebook, les événements offriront des façons d'encourager l'engagement civique en vue de l'élection fédérale, expliqueront comment déceler la désinformation en ligne, feront part des efforts déployés pour assurer l'intégrité de notre plateforme en préparation pour l'élection fédérale de 2019, et fourniront une formation aux candidats politiques. Mettant en vedette les femmes leaders en politiques, Facebook a établi un partenariat avec À voix égales, une organisation nationale multipartite dédiée à promouvoir l'élection de femmes à tous les paliers de gouvernement au Canada, pour la tenue de réceptions de soirée.



Lors des événements, une grande place sera accordée aux petites entreprises; la base de l'économie canadienne. Il y aura entre autres des discussions de groupe avec des entrepreneurs qui partageront les façons dont ils ont créé des liens avec leur collectivité et comment leur entreprise s'est développée à l'aide de Facebook et Instagram. Aussi, dans le cadre du soutien continu de Facebook dans l'innovation en matière de nouvelles locales, nous invitons les éditeurs médias à participer aux séances de formation où il sera possible de connaître les stratégies à utiliser pour favoriser l'engagement. Il y aura également des occasions de réseautage informel et de conversations entre participants.

DE QUOI S'AGIT-IL?

Une conférence gratuite offrant des conseils sur les meilleures façons d'utiliser Facebook pour soutenir les entreprises locales et encourager l'engagement civique en ligne. Les invités peuvent s'inscrire au lancement de l'événement et aux autres arrêts en visitant : http://facebookcanadianelectionintegrityinitiative.com/fr/civic-boost.html



OÙ ET QUAND

Halifax : Jeudi 2 mai 2019

: Jeudi 2 mai 2019 Cunard Centre, 961 Marginal Road, Halifax (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse)

Heure : 9 h 30 - 13 h

Ottawa : Mardi 7 mai 2019

: Mardi 7 mai 2019 Ottawa Marriott 100, rue Kent, Ottawa ( Ontario )

( ) Montréal : Vendredi 10 mai 2019

Gare Viger 755, rue Berri, Montréal (Québec)

Oshawa : Lundi 13 mai 2019

: Lundi 13 mai 2019 Jubilee Pavillion 55 Lakeview Park Ave, Oshawa ( Ontario )

( ) Vancouver : Mardi 11 juin 2019

: Mardi 11 juin 2019 Vancouver (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Calgary : Vendredi 14 juin 2019

: Vendredi 14 juin 2019 Calgary ( Alberta )

QUI SERA PRÉSENT?

Kevin Chan, Chef de la politique publique, Facebook Canada

Représentants de À voix égales

Leaders des collectivités locales, propriétaires d'entreprises et membres de la collectivité







À propos de Facebook Canada

Fondé en 2004, la mission de Facebook est d'offrir la possibilité de bâtir des communautés et de rapprocher les gens. Plus de 24 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec famille et amis, pour découvrir ce qui se passe dans le monde et pour partager ce qui compte pour eux et s'exprimer. Facebook® est une marque de commerce déposée de Facebook Inc. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs titulaires respectifs.

