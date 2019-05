Zoomlion enregistre une hausse de 52 % de ses bénéfices en 2018 suite à la reprise économique et à l'amélioration de l'efficacité





- Les bénéfices de Zoomlion pour l'année 2018 affichent une hausse de 51,65 %

- Les ventes ont augmenté de 23,3 % pour atteindre 28,697 milliards de yuans

- Le secteur devrait continuer à bénéficier d'investissements gouvernementaux en 2019

CHANGSHA, Chine, 1 mai 2019 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, (SZSE : 000157), l'un des principaux fabricants d'engins de construction en Chine, a enregistré une hausse de ses bénéfices de 51,65 % en 2018, stimulant sa rentabilité et consolidant son assise financière en mettant l'accent sur la veille économique et un contrôle des coûts rigoureux.

« Zoomlion a adopté de nouvelles approches, lancé une nouvelle dynamique de développement, et a émergé du bas d'une courbe de croissance en U pour entrer dans une nouvelle phase de croissance basée sur la qualité », a déclaré le président du conseil d'administration Zhan Chunxin, dans le rapport annuel publié le 29 mars.

Le bénéfice net imputable aux actionnaires de Zoomlion a augmenté de 51,65 % pour atteindre 2,02 milliards de yuans en 2018, tandis que les ventes ont augmenté de 23,3 %, atteignant 28,697 milliards de yuans. Les marges bénéficiaires brutes ont bondi de près de 6 % pour atteindre 27,09 %, grâce à la chasse aux coûts dans les domaines de la finance, de la gestion et de la commercialisation. Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de la société a bondi de 77,63 % pour atteindre un record de 5,064 milliards de yuans, ouvrant la voie à une croissance saine et durable.

En 2018, le secteur chinois des engins de chantier a bénéficié d'un marché intérieur économiquement stable, et d'une demande accrue de nouveaux équipements en raison de l'intensification des politiques d'investissement dans l'environnement et l'infrastructure de Pékin. Tirant parti de ces conditions favorables, Zoomlion a fusionné son activité principale de fabrication avec une nouvelle stratégie de numérisation, accélérant sa transformation en un « fabricant intelligent » proposant des « produits intelligents ».

Dans le secteur de la construction, la société a progressivement élargi sa part de marché dans les segments existants, pénétré de nouveaux marchés et amélioré l'échelle et la qualité des produits de sa gamme Hero.

Zoomlion a préservé sa part de marché dans le secteur des grues de chantier et des camions pompe à béton à bras long ; a lancé un réseau intégré pour les engins de terrassement de nouvelle génération de série G, et a fait irruption dans le secteur des chariots élévateurs à nacelle en sortant huit modèles intelligents de pointe dans trois différentes catégories au mois d'octobre.

Zoomlion s'est engagée dans le domaine de l'Internet industriel en établissant la société ZValley et s'est établie comme un fabricant d'équipement d'intelligence artificielle.

À l'échelle mondiale, Zoomlion continue d'accélérer le développement de bases de production à l'étranger, formant des groupes de fabricants locaux le long de la nouvelle route de la soie. En étendant ses activités à plusieurs pays, la société a :

Transformé la société régionale CIFA basée en Italie en une société mondiale

Facilité l'établissement des cours en technologie de fabrication et d'ingénierie en Chine afin d'introduire les normes allemandes de fabrication et de service de pointe dans le pays

Accéléré de manière continue la construction du projet de parc industriel Chine-Biélorussie

À l'avenir, Zoomlion continuera à renforcer ses capacités de gestion et de technologie et à se tourner vers le futur des équipements d'ingénierie technologiquement intégrés.

Pour de plus amples renseignements, visitez : http://en.zoomlion.com/

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (SZSE : 000157) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. La société vend à l'heure actuelle près de 460 produits d'avant-garde provenant de 55 gammes de produits, qui couvrent dix catégories principales.

