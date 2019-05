FutureOn® lance FieldTwintm pour un développement et des opérations offshore plus intelligents





Les forages en mer connaissent une reprise avec des milliards d'investissements prévus dans de nouveaux développements. Les stratèges numériques dans le secteur du pétrole et du gaz voient l'opportunité de tirer parti de nouveaux projets pour introduire dans leurs opérations des processus novateurs de flux de travail, numériques et plus transparents. FutureOn, pionnier de l'industrie dans l'espace numérique offshore, a procédé aujourd'hui au lancement officiel de sa plateforme numérique jumelle, FieldTwin, une plateforme en nuage constituant la jumelle numérique du champ sous-marin, et ce, du concept initial jusqu'au début de l'extraction de pétrole et au-delà. La visualisation numérique des données du champ offshore, dans FieldTwin rend possible une planification et des opérations sur le terrain, à la fois plus intelligentes, plus collaboratives et plus efficaces, permettant ainsi aux entreprises d'atteindre plus rapidement l'étape d'extraction du pétrole.

« Les entreprises axées sur l'avenir comprennent l'incroyable opportunité que représente l'analyse Big Data dans l'obtention d'un avantage concurrentiel et dans la meilleure rentabilisation de leurs investissements importants à l'étranger », a déclaré Paal Roppen, président-directeur général de FutureOn. « FieldTwin permet de visualiser et de centraliser les données au sein d'une source unique, afin d'accroître la collaboration et la transparence, réduire les coûts, accélérer les délais et améliorer les opérations. »

FieldTwin :

Permet de construire une architecture de champ autour d'une source unique de vérité, améliorant ainsi la collaboration entre les équipes de projet et réduisant les risques ;

Améliore le flux de travail du projet et la transparence des données, tout en protégeant les informations confidentielles ;

Intègre les données des capteurs IdO dans un tableau de bord visuel et contextuel pour la surveillance en temps réel de l'état des équipements, des débits des puits, des valeurs de production, de l'emplacement des navires et des tâches d'ingénierie ;

Rationalise les flux de données auparavant ingérables et sous-utilisés, grâce à des visualisations 2D/3D ;

Réduit les délais d'installation ;

Sécurise les données via des systèmes de sécurité Cloud ;

Relie l'intelligence artificielle et les données historiques à la planification de puits, au forage, à l'installation et aux opérations, afin d'améliorer la configuration des champs et la sélection des concepts.

« Nos clients E&P envisagent à terme de retirer le personnel de leurs plateformes, et souhaitent surveiller et maintenir à distance leurs opérations et leurs actifs offshore », a poursuivi M. Roppen. « La solution FieldTwin de FutureOn permet à toutes les parties prenantes, et comme jamais auparavant, de voir davantage, les mêmes informations, au même moment, et ce faisant, d'avoir plus d'impact sur les résultats du projet et de prendre des décisions plus efficaces permettant de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'atténuer les risques. »

En reconnaissance de l'impact de la société, sur la transformation des flux de travail traditionnels dans l'industrie pétrolière et gazière, l'Offshore Technology Conference (OTC) a nommé FutureOn, fabricant de FieldAPtm, une application de la plateforme FieldTwin, lauréat du prix Spotlight 2019 dans le cadre du New Technology® Award. Le Spotlight du New Technology Award met en valeur 18 des technologies les plus avancées qui font progresser l'industrie offshore vers l'avenir. OTC remettra le prix à FutureOn le 6 mai 2019 lors de son congrès annuel, l'un des plus fréquentés du secteur, à Houston, au Texas.

FutureOn présentera ses produits en collaboration avec McDermott et Siemens, sur son stand à l'OTC, et montrera comment FieldTwin est actuellement exploitée dans le cadre des stratégies numériques avant-gardistes de ses clients et partenaires, pour renforcer lesdites stratégies numériques.

Pour en savoir plus sur FieldTwin, rendez-vous à l'OTC dans le pavillon norvégien, sur le stand n° 4438.

À propos de FutureOn®

Ayant son siège à Oslo, en Norvège, avec une division américaine et des bureaux ici aux États-Unis, FutureOn® est un innovateur numérique qui permet aux clients de voir davantage de possibilités pour leurs actifs, et de commencer à faire plus de choix axés sur l'avenir. Pour en savoir plus sur FutureOn®, rendez-vous sur : www.futureon.com, et connectez-vous avec nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

