Les cultures coréennes s'exposent à Jeonju durant le 20e Festival international de Cinéma, de Jeonju, et le Festival culturel Jeonju Hanji 2019





Jeonju City a annoncé que des festivals culturels de grande envergure, dont le 20e Festival international du Cinéma, de Jeonju, et le Festival culturel Jeonju Hanji auraient lieu à Jeonju, la ville la plus coréenne et l'une des principales destinations touristiques d'Asie, en mai 2019.

Le 20e Festival international du Cinéma, de Jeonju (Jeonju International Film Festival, JIFF) se tiendra du 2 au 11 mai à Jeonju Movie Street et à Palbok Art Factory, une usine désaffectée entièrement rénovée, sous le slogan « Cinema, Liberated and Expressed » (Un cinéma libéré s'exprime).

Le festival présente 275 films de 57 pays (201 longs métrages, 74 courts métrages), dont le film inaugural, Piranhas, réalisé par Claudio Giovannesi, et le film de clôture, Skin, réalisé par Guy Nattiv.

Pour célébrer son 20e anniversaire, le festival présente « Newtro Jeonju », une rétrospective durant laquelle les réalisateurs, qui ont donné vie au festival pendant ces 20 dernières années, évoquent son histoire, ses traditions, son identité et son avenir. Site Web officiel du Festival international du Cinéma, de Jeonju : www.jiff.or.kr

Pour promouvoir l'industrialisation et la mondialisation du Hanji traditionnel, le 23e Festival culturel Jeonju Hanji, qui célèbre un artisanat plus que millénaire, proposera de nombreux événements au Centre de la culture traditionnelle coréenne, à Jeonju, du 4 au 6 mai. Le festival vise à promouvoir l'industrialisation et la mondialisation du Hanji sous le slogan « Jeonju, Bloom with Hanji! » (Jeonju s'épanouit avec le Hanji !).

Les visiteurs pourront admirer le défilé Hanji et de magnifiques objets artisanaux fabriqués dans le cadre du concours national d'artisanat Hanji. 41 programmes de travaux pratiques montrant divers types d'artisanat et de fabrication Hanji traditionnels seront proposés. Site Web officiel du Festival culturel Jeonju Hanji : www.jhanji.or.kr

« En tant que destination touristique culturelle la plus coréenne, Jeonju vous invite à découvrir l'essence de la culture coréenne, telle que la maison traditionnelle Hanok, les vêtements traditionnels Hanbok, le papier Hanji traditionnel et la cuisine traditionnelle Hansik », a déclaré le maire de Jeonju, Kim Seung-Su. « Nous espérons sincèrement que les visiteurs apprécieront notre Festival du Cinéma et profiteront du Hanji traditionnel dans son cadre authentique. »

De plus, une série d'événements culturels se dérouleront à Jeonju, notamment, le 5 mai, avec les Annales de la dynastie des Choson, une reconstitution d'un événement traditionnel au cours duquel les gens avaient suspendu les annales pour les faire sécher, et les 25 et 26 mai, avec la Nuit de Jeonju et l'Histoire du patrimoine, qui permettront aux visiteurs de découvrir, dans un même endroit, le patrimoine culturel, les paysages nocturnes et divers contenus culturels de Jeonju, ainsi que, du 7 au 10 juin, avec le Festival Jeonju Daesaseup qui proposera un style musical coréen traditionnel, le Pansori.

