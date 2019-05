Synteract renforce ses centres de développement en cancérologie, maladies neurodégénératives et maladies rares, avec l'intégration de deux nouveaux cadres exécutifs





Synteract, un partenariat innovant sous la forme d'organisation de recherche sous contrat (ORC), avec des entreprises de biotechnologies et des laboratoires pharmaceutiques, visant à mettre de nouveaux médicaments sur le marché, poursuit son engagement envers les centres de développement spécialisés en intégrant deux nouveaux cadres exécutifs au sein de son équipe. Christopher Heckman, RN, BSN, rejoint l'entreprise en qualité de vice-président du développement en cancérologie, et mettra sur pied le Centre de développement en cancérologie, de l'entreprise, tandis que le Pr Art Wamil la rejoint en qualité de directeur médical général et neurologue en chef, afin de consolider davantage ses Centres de développement en maladies neurodégénératives et maladies rares. Depuis qu'elle a axé son expertise sur cinq Centres de développement en 2018, Synteract n'a de cesse d'exploiter les opportunités croissantes au sein de ses activités biopharmaceutiques, particulièrement dans les domaines de la cancérologie et des maladies neurodégénératives, aussi bien dans des indications pour maladies rares que non rares.

Fort de 23 ans d'expérience en recherche clinique, Christopher Heckman est un leader accompli, expérimenté en développement de management, développement clinique et développement d'activités. Il possède une ample expérience dans l'ensemble du cycle de vie du développement de médicaments, ayant occupé des postes à responsabilité aux niveaux stratégique et opérationnel, avec une implication directe dans toutes les phases du développement, ainsi qu'une expérience de l'homologation à l'échelle mondiale. Auparavant, il a occupé des postes de direction dans le domaine de la gestion de portefeuilles au sein de grandes et petites ORC. Il a par ailleurs assuré la gestion du dossier d'un produit de cancérologie en vue de l'obtention des autorisations réglementaires, pour le compte d'un important laboratoire pharmaceutique.

Le Dr Wamil est un neurologue/électrophysiologiste fort de plus de 20 ans d'expérience scientifique et médicale dans le secteur des soins médicaux, le secteur des biotechnologies et les laboratoires pharmaceutiques, essentiellement en neurologie, en neurosciences/SNC, et dans les domaines de la médecine diagnostique, travaillant aussi bien avec les adultes que les enfants. Il est coauteur de plus de 30 articles scientifiques et de plus de 70 résumés, posters et présentations scientifiques. Il est également membre actif de l'AAN, de l'AES, de la MDS, de l'AHA/ASA et de l'AMA.

Le PDG Steve Powell déclare : « Nous sommes ravis d'ajouter ces leaders expérimentés à notre organisation, car ils offrent tous les deux une connaissance approfondie et vaste dans leurs domaines thérapeutiques respectifs, ainsi qu'une compréhension aiguë de ce qui est nécessaire pour faire avancer les études dans le processus complexe du développement clinique. Leurs années d'expérience et leurs capacités scientifiques et médicales étendues renforceront nos équipes déjà solides. Je suis convaincu qu'ils constitueront de précieux atouts, grâce à leurs éclairages quant au choix des meilleures stratégies concernant les essais que nous entreprenons pour le compte de nos clients. »

Le Dr Wamil a obtenu son diplôme en médecine et son doctorat de l'Université de médecine de Lublin (Medical University of Lublin, MUL) en Pologne, et a effectué ses stages, internats et post-spécialisations (fellowships) à la MUL, à l'Université Vanderbilt, ainsi qu'à l'Université Northwestern/Hôpital pédiatrique Memorial. Il a été formateur en électrophysiologie/épilepsie, après avoir fait partie du corps enseignant en neurologie et anesthésiologie du centre médical de l'Université Vanderbilt pendant plus de 10 ans.

M. Heckman a obtenu sa licence ès sciences en soins infirmiers et en chimie organique de l'Université Misericordia, et a suivi des études de MBA en finance à l'Institut Iacocca de l'Université Lehigh, l'une et l'autre en Pennsylvanie.

