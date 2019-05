Triton Digital étend les classements mensuels (Rankers) de Webcast Metrics à la région EMEA ; publie les classements des principales propriétés audio numériques pour janvier 2019





Triton Digital®, leader mondial de la technologie et des services dans le domaine de l'audio numérique et du podcast, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son classement mensuel Webcast Metrics® à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique (EMEA). Un Ranker est une liste des stations et réseaux audionumériques principaux mesurés par le service de mesure en continu Webcast Metrics. Le tout premier Ranker pour l'EMEA est sorti aujourd'hui aux côtés des Rankers LATAM (Amérique latine), US (Etats-Unis) et Global (Mondial), donnant un aperçu des stations et réseaux audio en streaming les plus performants de la région pour le mois de janvier, notamment Talpa Network, Prisa Radio, et Karnaval.com.

« Nous sommes fiers d'élargir nos classements mensuels à l'EMEA afin de fournir, pour la première fois, aux éditeurs audio, aux acheteurs de médias et à l'ensemble de l'industrie, des données pertinentes et fiables sur le public de la diffusion en continu dans la région », a déclaré John Rosso, président du développement des marchés chez Triton Digital. « Dans toute la région EMEA, l'industrie de l'audio numérique est prête à poursuivre sa croissance, et l'arrivée d'un classement informatif et crédible dans la région contribuera sans aucun doute à stimuler cette croissance. »

Les résultats complets des classements mondiaux et régionaux pour janvier 2019 peuvent être consultés ici : https://www.tritondigital.com/resources/monthly-rankers/rankers-archive

Le service de mesure en continu Webcast Metrics est la norme de l'industrie pour les données de consommation audio en ligne. Il fournit des données crédibles et validées qui permettent aux éditeurs audio du monde entier d'analyser la consommation de leur contenu audio par jour, par type de périphérique, par zone géographique, par plate-forme de distribution, etc.

À propos de Triton Digital?

Triton Digital® est leader mondial de la technologie et des services dans le domaine de l'audio numérique et du podcast. Présent dans plus de 40 pays, Triton fournit une technologie innovante qui permet aux diffuseurs, aux podcasters et aux services de musique en ligne d'élargir leur audience, de maximiser leurs revenus et de rationaliser leurs opérations quotidiennes. De plus, Triton stimule l'industrie mondiale de l'audio en ligne grâce à Webcast Metrics®, le service leader de mesure audio en ligne. Avec une intégrité, une excellence, un travail d'équipe et une responsabilité inégalés, Triton s'engage à connecter l'audio, l'audience et les annonceurs pour stimuler en permanence la croissance de l'industrie en ligne mondiale. Triton Digital est une filiale en propriété exclusive de The E.W. Scripps Company (NASDAQ : SSP). Pour plus d'informations, visitez www.TritonDigital.com.

