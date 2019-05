LTI se classe en tête de liste des fournisseurs de services en France pour la deuxième année consécutive





Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE : LTI, BSE : 540005), une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques reçoit la plus haute distinction en termes de satisfaction clientèle, dans l'étude française sur l'externalisation informatique menée par Whitelane Research. C'est la deuxième année consécutive que LTI se classe au premier rang de cette étude en France. L'étude française fait partie de l'enquête annuelle étendue sur l'externalisation informatique de Whitelane sur plus de 145 participants parmi les organisations qui dépensent le plus dans l'informatique en France. Whitelane a évalué 500 relations d'externalisation informatique uniques avec 26 prestataires de services informatiques différents.

L'étude a comparé les principaux fournisseurs de services sur huit indicateurs de performance, à savoir : Prestation de services, Gestion de compte, Proactivité, Niveau de prix, Flexibilité contractuelle, Innovation, Transformation, et Expertise commerciale. Sur la base des évaluations des clients, LTI a obtenu une moyenne impressionnante de 80 % de satisfaction. Pour mener cette étude sur l'externalisation informatique, Whitelane a contacté des cadres supérieurs exerçant une influence sur la stratégie informatique d'entreprise et les décisions en matière d'externalisation informatique. Aussi bien les organisations disposant de budgets informatiques importants, que celles ayant externalisé une partie importante de leurs processus informatiques, ont reçu une invitation à participer à la recherche.

Chris Connors, vice-président et responsable pays pour la France chez LTI, a déclaré : « La primauté du client est au coeur de notre stratégie et cette recherche est importante car l'évaluation et le classement sont basés sur l'opinion de nos clients. Nous continuerons d'investir en France et en Europe pour renforcer nos offres qui amplifient les résultats pour nos clients. »

Jef Loos, directeur de la recherche sur l'externalisation en Europe chez Whitelane Research a déclaré, « Les conclusions de cette recherche sont basées sur les données reçues des personnes interrogées dans l'enquête de marché. Le fait que LTI se soit maintenue en tête de liste témoigne du solide engagement de la société envers ses clients dans la région. »

LTI s'associe avec certaines des plus grandes entreprises en France et en Europe dans différents secteurs. Le bureau parisien du Centre d'innovation de la société permet aux clients de faire l'expérience de l'impact des technologies avant de s'engager. En février 2019, la société a acquis la société NIELSEN+PARTNER (N+P) basée à Hambourg, en Allemagne, étendant ainsi sa présence en Europe.

