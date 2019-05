SEMAFO : Publication d'une déclaration selon le système d'alerte





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) (« SEMAFO ») annonce que la Société a fait l'acquisition de Savary Gold Corp. (« Savary ») par voie d'une fusion triangulaire (la « transaction »). Selon les modalités de la transaction, les actionnaires de Savary ont reçu 0,0336 action ordinaire de SEMAFO pour chaque action ordinaire de Savary (chacune étant une « action de Savary »).

Immédiatement avant la transaction, SEMAFO détenait 39 533 333 actions de Savary par l'entremise d'une filiale à part entière, ce qui représente environ 15,4 % des actions de Savary émises et en circulation sur une base non diluée. SEMAFO détenait également, par l'entremise d'une filiale à part entière, des bons de souscription permettant d'acquérir jusqu'à 3 100 000 actions de Savary supplémentaires au prix d'exercice de 0,05 $, venant à échéance le 31 décembre 2021 (les « bons de souscription de Savary »). En supposant l'exercice de la totalité des bons de souscription de Savary, SEMAFO aurait détenu 42 633 333 actions de Savary par l'entremise d'une filiale à part entière, ce qui aurait représenté 16,67 % des actions de Savary émises et en circulation sur une base partiellement diluée. Dans le cadre de la transaction, SEMAFO a acquis 49 932 740 actions ordinaires du capital social de la société issue de la transaction (« Amalco »), ce qui représente 100 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Amalco. Le ratio d'échange offert en vertu de la transaction impliquait une contrepartie de 0,10 $ CA par action de Savary, en se basant sur le cours de clôture des actions de SEMAFO à la Bourse de Toronto le 8 février 2019, ce qui représente une prime de 100 % par rapport au cours de clôture des actions de Savary à la Bourse de croissance TSX le 8 février 2019. La valeur de la transaction (en excluant la participation existante de SEMAFO de 15,4 %) s'est établie à environ 22,7 millions $ CA sur une base monétaire pleinement diluée, ce qui représente une dilution de 2,2 % pour les actionnaires de SEMAFO.

À la suite de la transaction et du retrait anticipé des actions de Savary de la cote de la Bourse de croissance TSX, Amalco a déposé une demande pour cesser d'être un émetteur assujetti dans chacune des provinces applicables au Canada.

Une copie de la déclaration de SEMAFO selon le système d'alerte sera déposée auprès des commissions en valeurs mobilières applicables et sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; une copie pourra aussi être obtenue en communiquant avec Eric Paul-Hus, vice-président, Service juridique, chef de la conformité et secrétaire, au : 514-744-4408.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Mana et Boungou au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

