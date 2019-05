Si le Québec m'était conté... L'Espace musée Québecor reçoit le photographe Pierre Dury





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour la première fois depuis sa fondation, l'Espace musée Québecor expose les oeuvres d'un photographe, le célèbre portraitiste montréalais Pierre Dury. Dans Si le Québec m'était conté, l'artiste immortalise dans un style pur et distinct les figures incontournables du Québec contemporain.

« Nous sommes fiers de recevoir à l'Espace musée ce grand photographe qui nous permet, à travers ses clichés, de mettre en lumière des personnages clés de notre histoire et de notre culture », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Cette exposition nous offre l'occasion de rendre hommage et de remercier ces femmes et ces hommes qui ont façonné le Québec d'aujourd'hui, et qui demeureront j'en suis sûr, une source d'inspiration pour les générations à venir. »

Depuis plusieurs années, Pierre Dury photographie avec patience et respect d'illustres personnages des milieux politiques, musicaux et artistiques, entre autres. À travers une soixantaine de portraits, il nous fait découvrir quelque 86 personnalités qui ont marqué le Québec à leur façon, notamment René Lévesque, Bernard Landry, Pauline Marois, Félix Leclerc, Jean-Pierre Ferland, Marjo, Marcel Dubé, Janine Sutto, Robert Lepage, Robert Charlebois, ainsi que Pierre Péladeau. Les oeuvres présentées à l'Espace musée incarnent ainsi le souhait de Pierre Dury de mettre en mémoire des icônes québécoises.

L'exposition est ouverte gratuitement au public jusqu'au 16 juin 2019, à l'Espace musée situé au siège social de Québecor, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi. Rappelons que depuis 2012, l'Espace musée Québecor a été l'hôte d'expositions de plusieurs artistes québécois de renom, dont Armand Vaillancourt, Marc Séguin, Louis Boudreault et Françoise Sullivan, en plus d'accueillir une rétrospective des 70 ans du Refus global.

À propos de Pierre Dury

Né à Montréal le 7 mai 1945, Pierre Dury termine ses études à l'École des Beaux-Arts de Montréal en 1966. Il fait une première exposition de tableaux dans le Vieux-Montréal, puis se propose comme artisan compagnon à Jean-Paul Mousseau. Dès 1968, il se lance dans la photographie, devenant rapidement reconnu comme le photographe des célébrités. Il entreprend, en 2004, le projet de capturer en images plus de soixante figures incontournables qui ont contribué à bâtir le Québec moderne.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 19:30 et diffusé par :