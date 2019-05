Avis aux médias - La ministre Bibeau et le ministre Carr feront le point sur le canola





OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre d'Agriculture et d'Agroalimentaire Canada et Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, donneront un compte rendu sur la réponse du gouvernement sur le conflit commercial avec la Chine sur le canola.

L'événement sera diffusé en direct sur les comptes Twitter et Facebook d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et sur les comptes Twitter et Facebook d'Affaires mondiales Canada.

Activité

Conférence de presse et point de presse

Date

Mercredi 1er mai 2019

Heure

9 h 30 (heure locale)

Lieu

Foyer de la Chambre des communes

Pour participer à cet événement sur place, les représentants des médias doivent être accrédités par la Tribune de presse parlementaire. Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire doivent communiquer avec Pierre Cuguen à pierre.cuguen@parl.gc.ca ou au 613-992-6517 pour obtenir une accréditation temporaire.

