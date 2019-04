Diversified acquiert Rutledge AV et se lance sur le marché australien





Cette acquisition étend davantage la présence mondiale de Diversified qui est déjà établi dans les régions EMA et de l'Asie-Pacifique.

KENILWORTH, New Jersey, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Diversified, un fournisseur international de solutions technologiques de premier plan, annonce l'acquisition de Rutledge AV. La solide base de clients de Rutledge AV, qui est un intégrateur de premier plan en Australie, et son bilan de services exemplaire permettent à Diversified de fournir un support local aux clients et la confiance nécessaire pour fournir les standards pour lesquels ils sont connus dans les Amériques et dans les régions EMA et de l'Asie-Pacifique.

« Je suis très enthousiasmé par cette entreprise, qui étend nos capacités sur le marché australien et constitue un véritable partenaire technologique mondial pour nos clients », a déclaré Fred D'Alessandro, fondateur et PDG de Diversified. « L'équipe Rutledge et tout ce qu'ils ont construit témoignent de leurs forces en tant qu'organisation et de la synergie de nos cultures, facteur toujours déterminant. Cela promet une croissance et de futures opportunités. »

Rutledge AV, qui a été fondé en 1979 par Michael et Sandy Rutledge et qui a débuté modestement, est devenu le plus grand spécialiste australien de l'intégration audiovisuelle avec des bureaux dans sept États et territoires et plus de 350 professionnels de l'audiovisuel. « Je suis ravi d'avoir trouvé le foyer idéal pour ce qui a été le travail de ma vie », a déclaré Michael Rutledge. « Sandy et moi avons hâte de voir la société continuer à prospérer au sein de la famille Diversified. »

Kevin Collins, président de Diversified, a déclaré : « L'accueil de Rutledge dans la famille Diversified est une étape importante et je suis fier d'en faire partie. Une grande partie de notre croissance internationale stratégique nous a menés au point où nous avons maintenant des entités établies sur presque tous les continents du monde. Plus important encore, nous avons développé des partenariats avec des organisations hautement qualifiées partageant nos valeurs et notre passion pour les solutions technologiques de nouvelle génération. »

Andrew Morrice, PDG de Rutledge AV, ajoute : « Nous sommes très heureux de faire partie de Diversified. La fusion était un choix logique avec de nombreuses similitudes entre nos activités et l'approche innovante de Diversified dans le secteur des services technologiques. Nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble comme une seule équipe. »

Rutledge AV fonctionnera comme une filiale à part entière de Diversified. Il continuera à être un partenaire de confiance auprès de ses clients tout en introduisant le portefeuille d'offres de Diversified et en ajoutant de la valeur supplémentaire à leurs organisations. Andrew Morrice et son équipe dirigeront l'expansion de Diversified en Australie, contribuant ainsi à l'établissement des activités de la société dans la région.

À propos de Diversified

Diversified est un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui propose un portefeuille complet de solutions connectant les entreprises d'aujourd'hui au marché mondial. Pour en apprendre davantage, consulter www.diversifiedus.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/713415/Diversified_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 19:00 et diffusé par :